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全球買主直達台灣 貿易署助我汽配業者拿下2.8億美元訂單

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
為協助我汽配業者爭取海外訂單，「2026年汽配、電動車、機車採購洽談會」於14日在南港展覽館1館盛大登場，全球37國、92位國際買主與我241家廠商進行一對一洽談，爭取海外商機2.8億美元。（圖／國際貿易署提供）
為協助我汽配業者爭取海外訂單，「2026年汽配、電動車、機車採購洽談會」於14日在南港展覽館1館盛大登場，全球37國、92位國際買主與我241家廠商進行一對一洽談，爭取海外商機2.8億美元。（圖／國際貿易署提供）

經濟部國際貿易署14日表示，為協助我汽配業者爭取海外訂單，「2026年汽配、電動車、機車採購洽談會」於南港展覽館1館盛大登場。這次活動邀獲全球37國、92位國際買主來臺採購，與我241家廠商進行逾480場一對一洽談，成功爭取海外商機2.8億美元，充分展現台灣產業在全球供應鏈下的國際競爭力。

經濟部表示，為延續汽配、電動車、機車產業採購熱度，「2026年全球搶單大會－高雄場」將於4月21日於高雄展館登場，聚焦五金、扣件、手工具、綠能、橡塑膠機械、資通訊及船舶等產業，預計吸引逾150家國際買主來臺，並有超過260家供應商參與洽談，包括德國及美國等多家大型買主來臺採購，將為我國產業帶來另一波國際商機。

國際貿易署表示，這次「2026年汽配、電動車、機車採購洽談會」來台買主陣容堅強，包括美國知名汽配電商平台、燃油系統與引擎管理零件製造商、泰國Tier 1大廠，以及法國越野摩托車品牌商等重量級企業。

貿易署表示，法國買主稱讚台灣汽配產品在品質與交期方面表現穩定，是長期重要合作夥伴，將擴大採購品項；美國買主表示，台灣汽配產品具備高品質與高度客製化優勢，是選擇合作的重要原因；以色列買主亦指出，為因應地緣政治因素，積極尋求多元供應來源，台灣已成為關鍵供應鏈夥伴。

貿易署表示，除採購洽談外，這次亦舉辦「外商來台採購政策說明會」，邀請歐洲汽車零件龍頭通路商分享當地市場趨勢及採購方向，協助我國業者掌握國際市場脈動，從「被動接單」轉型為「主動對準市場需求」，說明會共吸引28家我國業者到場參與，業者表示說明會可了解歐洲市場採購趨勢及節省市場調查成本，對拓銷市場相當有助益。

經濟部表示，因應全球供應鏈重組及美國關稅影響，政府運用韌性特別預算，減輕廠商拓銷海外市場負擔，對外加碼補助公協會及個別企業出國參展、於國際指標性展覽建置「旗艦台灣館」，強化品牌形象；對內則雙管齊下，廣邀全球買主來臺參與媒合洽談，以及推動「買主直達」方案，支持業者邀請關鍵買主來臺採購。此外，更協助業者導入 AI 數位行銷工具，提升產業拓銷全球市場的能量，期藉全方位貿易支持措施，協助業者布局全球，行銷全世界。

電動車 經濟部 美國

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