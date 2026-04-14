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陸製歐美車輛開放整車進口？卓揆：低價傾銷對我產業危害大

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

有關陸製歐美品牌車輛是否開放整車進口，行政院長卓榮泰表示，汽車產業那麼多的從業人員，應該給他們一個安全的環境。低價傾銷進來台灣的任何產業，對於台灣產業跟從業人員，都是非常大的極大危害，政府有責任保護我方產業。

卓榮泰14日赴立法院進行總質詢備詢。立委廖先翔質詢問及，汽車部分，歐洲製造的型號Volvo EX30電動車，跟在中國大陸製造的Tesla Model Y，哪一個資安風險可能會比較高？卓榮泰答詢認為，歐洲的標準應該是蠻高的。

廖先翔則說，其實Volvo已經被中國吉利集團收購，它是100%的中資企業。經濟部長龔明鑫回應，不知道它已經是中國大陸的，但是政府進口有分成歐美製跟中國大陸製的。卓榮泰補充道，產地不同，我方給予的評價是不一樣的，因為比如在歐洲要符合歐洲當地的各種規範。

對於Tesla Model Y在大陸製造，是否存在資安問題，卓榮泰表示，現在中國大陸製汽車不能到台灣，這是因為產業上對等的關係。

廖先翔追問，若從大陸製造的歐美系品牌的汽車，是否能夠考慮進口？卓榮泰表示，這牽涉到資安，而且車子有安全上的問題；如果是在中國大陸製造，就會產生安全上的疑慮。卓強調，如果晶片設置上有後門會外洩資訊，產生的影響非常大。

卓榮泰認為，若是歐美品牌，例如Tesla、BMW、Benz等，這些車商在各國產地那麼多，不一定要從中國大陸製造。廖先翔解釋，產地不同，主要是價格有差，差了非常多。

卓榮泰重申，進口歐美品牌陸製車輛，存在危險性。雖然他不認為國內的汽車產業，政府需要給予多大的保護，但汽車產業那麼多的從業人員，應該給他們一個安全的環境。低價傾銷進來台灣的任何產業，對於台灣產業跟從業人員，都是非常大的極大危害。政府有責任做這樣的保護。

BMW 大陸 行政院長

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