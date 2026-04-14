中東戰事撼全球 再端普發現金因應？卓榮泰這樣說

行政院長卓榮泰今日下午赴立法院備詢，國民黨立委賴士葆詢問，因應國際戰事，卓揆傾向如何補貼民眾？卓榮泰答詢表示，行政院有「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」正在執行中，能否擴大使用是一個方向。

賴士葆質詢指出，針對中東戰爭後如何幫助全民，目前有三個方案：國民黨立委主張的全民普發1萬元石油津貼，所需經費約2360億元；民進黨立委提出以特別預算編列約1300億元因應；第三則是直接由現有預算項下補貼、不另編特別預算。卓榮泰傾向採取哪一種方式？

卓榮泰答詢回應，目前行政院已有因應國際情勢特別條例及相關特別預算正在執行中，可看是否挪用或追加。若討論結果不行，也可以針對實際受損的產業、行業，以個別補貼或預算方式。

賴士葆追問，若依卓榮泰說法，是否代表行政院較傾向第三種方案，也就是從現行特別條例預算中挪用支應？當初條例中已增加編列250億元備用額度，目的就是因應國際局勢變化，是否可以解讀為卓榮泰傾向先運用這筆250億元預算，不足再行追加。對此，卓榮泰回應，這是比較簡單的方式。

賴士葆質詢指出，今年的證交稅大幅超徵，因為1、2月預算數595億元，預估一天成交量4288億元，結果現在成交量都差不多9000億元，證交稅全年預算2500億元，所以沒有意外預算會足足增加2500億元，錢有多出這麼多可以運用。

卓榮泰說，不能用單一季預估全年這麼準確的數字，要因應後續還有三季，戰爭情勢如何發展還不確定。賴士葆表示，戰爭越大，股市越旺，但旺只有跟AI相關的單一類股旺，普通產業很辛苦。

賴士葆表示，中油未來四年規劃增資3500億元，目前已先行補貼約90億元，而特別條例項下仍有250億元可支應，若現階段僅補貼約100億元，整體預算仍足以因應。卓榮泰則回答，政府仍須同步考量其他交通與公用事業單位的營運壓力。

賴士葆說，中油虧損來源除政策性吸收成本外，也有運營不佳問題且裡面也包含補貼，政府應對外清楚說明。