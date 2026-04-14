快訊

TVBS裁掉元老級主播吳安琪 沈春華揭15年前主動離職內幕：不想被迫不從容

夏天被蚊子叮不停！她用1「驅蚊神器」超有感 過來人大推：直接消失

吩坦尼入侵台灣？北市街頭男僵硬彎腰如殭屍 刑事局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事撼全球 再端普發現金因應？卓榮泰這樣說

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天赴立法院進行總質詢備詢。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰今天赴立法院進行總質詢備詢。記者林俊良／攝影

行政院長卓榮泰今日下午赴立法院備詢，國民黨立委賴士葆詢問，因應國際戰事，卓揆傾向如何補貼民眾？卓榮泰答詢表示，行政院有「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」正在執行中，能否擴大使用是一個方向。

賴士葆質詢指出，針對中東戰爭後如何幫助全民，目前有三個方案：國民黨立委主張的全民普發1萬元石油津貼，所需經費約2360億元；民進黨立委提出以特別預算編列約1300億元因應；第三則是直接由現有預算項下補貼、不另編特別預算。卓榮泰傾向採取哪一種方式？

卓榮泰答詢回應，目前行政院已有因應國際情勢特別條例及相關特別預算正在執行中，可看是否挪用或追加。若討論結果不行，也可以針對實際受損的產業、行業，以個別補貼或預算方式。

賴士葆追問，若依卓榮泰說法，是否代表行政院較傾向第三種方案，也就是從現行特別條例預算中挪用支應？當初條例中已增加編列250億元備用額度，目的就是因應國際局勢變化，是否可以解讀為卓榮泰傾向先運用這筆250億元預算，不足再行追加。對此，卓榮泰回應，這是比較簡單的方式。

賴士葆質詢指出，今年的證交稅大幅超徵，因為1、2月預算數595億元，預估一天成交量4288億元，結果現在成交量都差不多9000億元，證交稅全年預算2500億元，所以沒有意外預算會足足增加2500億元，錢有多出這麼多可以運用。

卓榮泰說，不能用單一季預估全年這麼準確的數字，要因應後續還有三季，戰爭情勢如何發展還不確定。賴士葆表示，戰爭越大，股市越旺，但旺只有跟AI相關的單一類股旺，普通產業很辛苦。

賴士葆表示，中油未來四年規劃增資3500億元，目前已先行補貼約90億元，而特別條例項下仍有250億元可支應，若現階段僅補貼約100億元，整體預算仍足以因應。卓榮泰則回答，政府仍須同步考量其他交通與公用事業單位的營運壓力。

賴士葆說，中油虧損來源除政策性吸收成本外，也有運營不佳問題且裡面也包含補貼，政府應對外清楚說明。

立法院 民進黨 國民黨 卓榮泰 中東 普發現金

延伸閱讀

中東戰事影響「普發萬元現金」又來了？卓榮泰給答案

全民埋單…平穩物價 政府得花費1292億

中東局勢衝擊 政府穩定物價代價1,292億 財源待籌措

卓揆緊盯國際情勢與原物料供應鏈動態 強化聯合稽查遏止不當行為

相關新聞

中東戰事影響「普發萬元現金」又來了？卓榮泰給答案

因應中東戰事衝擊物價，藍委羅明才提議「普發萬元現金」，所需經費大約2,360億元。有關政府是否以此方式進行補貼，行政院長卓榮泰說明，韌性特別預算中，有一筆250億元預備金，雖然目前已經所剩不多，但採用這筆經費、不夠再追加，是比較簡單的方式。

卓榮泰：301談判準備好了 將檢討設常駐談判官

美方301條款將於5月5日在美國華盛頓召開公聽會，行政院長卓榮泰表示，駐美代表處將派員參加，相關資料、談判內容準備好了。對於未來是否常駐談判官，卓說，現行經貿辦是任務性編組，觀察其他國家的談判機構，是有必要做這樣的檢討，往這方向跨出一步。

全球買主直達台灣 貿易署助我汽配業者拿下2.8億美元訂單

經濟部國際貿易署14日表示，為協助我汽配業者爭取海外訂單，「2026年汽配、電動車、機車採購洽談會」於南港展覽館1館盛大登場。這次活動邀獲全球37國、92位國際買主來臺採購，與我241家廠商進行逾480場一對一洽談，成功爭取海外商機2.8億美元，充分展現台灣產業在全球供應鏈下的國際競爭力。

陸製歐美車輛開放整車進口？卓揆：低價傾銷對我產業危害大

有關陸製歐美品牌車輛是否開放整車進口，行政院長卓榮泰表示，汽車產業那麼多的從業人員，應該給他們一個安全的環境。低價傾銷進來台灣的任何產業，對於台灣產業跟從業人員，都是非常大的極大危害，政府有責任保護我方產業。

中東戰事撼全球 再端普發現金因應？卓榮泰這樣說

行政院長卓榮泰今日下午赴立法院備詢，國民黨立委賴士葆詢問，因應國際戰事，卓揆傾向如何補貼民眾？卓榮泰答詢表示，行政院有「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」正在執行中，能否擴大使用是一個方向。

美伊釋出談判訊號 美元承壓走弱、關注美國 PPI 數據動向

美伊關係釋出緩和訊號，市場避險情緒降溫，美元走勢承壓。美國總統川普證實，伊朗已主動與美方接觸尋求談判，為僵持已久的局勢帶來轉圜契機，市場預期衝突風險可望下降，在外交對話可能重啟的帶動下，資金避險需求出現降溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。