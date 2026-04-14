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中東戰事影響「普發萬元現金」又來了？卓榮泰給答案

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
因應中東戰事衝擊物價，藍委羅明才提議「普發萬元現金」補貼。圖／聯合報系資料照片
因應中東戰事衝擊物價，藍委羅明才提議「普發萬元現金」補貼。圖／聯合報系資料照片

因應中東戰事衝擊物價，藍委羅明才提議「普發萬元現金」，所需經費大約2,360億元。有關政府是否以此方式進行補貼，行政院長卓榮泰說明，韌性特別預算中，有一筆250億元預備金，雖然目前已經所剩不多，但採用這筆經費、不夠再追加，是比較簡單的方式。

卓榮泰14日赴立法院進行總質詢備詢。立委賴士葆質詢提到，因應中東戰事衝擊物價，藍委羅明才提議「普發萬元現金」，經費大約2,360億元。另有綠委建議提特別預算，大約1,300多億元。也有人建議直接補貼，不要使用特別預算。他詢問，這三個選項，卓榮泰比較喜歡哪一個？

卓榮泰答詢表示，目前有因應國際情勢的韌性特別條例跟特別預算，還在執行當中，能否擴大使用，這是一個可以討論的方向，考慮是否從中挪用一部份並追加預算。或針對已經產生虧損、實質上受損的行業、產業來進行了解之後，採取個別補貼或用整體特別預算來提供協助。

賴士葆指出，因應國際情勢的韌性特別預算，其中有一筆250億元預備金。卓榮泰坦言，這筆錢目前已經所剩不多，因為國際情勢變化多端快速。

賴士葆追問，對於中東情勢的因應，卓榮泰比較傾向採用韌性特別預算之中250億元預備金，不夠了再追加？卓榮泰認為，這是一個方式，也是比較簡單的方式。

賴士葆談及，政府其實是有錢的，今年證交稅絕對大幅超徵，因為1月、2月預算數595億元，結果預估一天成交量是4,600億元，成交量都差不多平均8、9千億元。證交稅全年2,500億元預算，實際如果沒有太大變化，大概會有5,000億元，足足增加2,500億元。

卓榮泰表示，數據目前看起來出入不大，但不能用單一季就來預估全年的準確數字，因為還要應付後面還有三季，中東戰爭情勢也還不知道如何發展。政府也希望跟美方的關稅，能夠趕快定案、落點。

賴士葆認為，台股很旺，但只有旺單一類股跟AI相關的，普通傳統產業都很辛苦。卓榮泰表示，所以有部分補貼或支持，希望往比較弱的方向去加強，而不是齊頭式。中油四年增資3,500億元，預計從2027年開始。

對於中油虧損問題，卓榮泰指出，中油除了現在一些補貼吸收之外，也應該要強化各種儲油、儲氣的設備。經濟部長龔明鑫表示，中油累計虧損約792億元，但這是過去五年的虧損，事實上吸收的不止這個數字，所以還是有其他業務來cover原來那個政策吸收的部分。

龔明鑫提到，台灣中小企業家數約160萬家左右，產業除了直接受影響的部分，間接影響也可以申請補助，政府編列460億元特別預算，本來就是為了幫助中小企業還有傳統產業。間接影響，例如不是直接出口，而是出給進口商或代理商然後再出口，若受害也可申請補助。

立法院 行政院長 賴士葆 卓榮泰 普發現金

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