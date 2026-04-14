卓榮泰：301談判準備好了 將檢討設常駐談判官

美方301條款將於5月5日在美國華盛頓召開公聽會，行政院長卓榮泰表示，駐美代表處將派員參加，相關資料、談判內容準備好了。對於未來是否常駐談判官，卓說，現行經貿辦是任務性編組，觀察其他國家的談判機構，是有必要做這樣的檢討，往這方向跨出一步。

卓榮泰14日赴立法院進行總質詢備詢。立委李彥秀質詢問及，有關美方301條款後續溝通協調，我方有沒有信心可以通過301條款考驗？

卓榮泰答詢說明，過去這一個半月以來，政府非常用力在處理中東情勢影響民生的穩定工作，但是沒有放棄對美談判協商，在這一兩天，尤其是清明連假這幾天，包括前一個周末，政府還在緊鑼密鼓做準備工作，都準備好了。

李彥秀詢問，301條款5月5號要在美國華盛頓召開公聽會，我方會派員去參加嗎？卓榮泰回應，駐美代表處將會派員去參加，將由跟美方相對層級的人員去參加，相關資料、談判內容也準備好了。

李彥秀追問，由於經貿辦是任務性編組，未來會不會有常態化辦公室去做談判工作？國際上無論是RCEP或CPTPP，或者是現在跟美國的談判，未來會不會有談判官？

卓榮泰指出，如今台灣在國際經貿地位上越發的重要。李彥秀提的這種常設性談判機構，過去是沒有這樣的，都是任務編組。這次在對美談判開始之後，已經編了六位常設文官在裡面了。觀察其他國家的談判機構，是有必要做這樣的檢討，往這一步跨出。

李彥秀也問及，未來的分散市場，包括歐洲市場這些，會不會持續有新的不同目標在進行？卓榮泰表示，其實以台灣為中心點，南向、西進、東拓、北和，都可以往全球各地去發展。我方會增加對歐洲的市場開拓，如今我方跟過去對歐洲陌生的感覺完全不同。另外南向國家也會選擇一些來合作。