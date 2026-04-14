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台股日均成交值年增1.3倍 3月證交稅暴增1.4倍

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台股示意圖。 中央社
台股示意圖。 中央社

財政部14日公布最新全國賦稅收入統計，3月實徵淨額2,989億元，去年同期增加28.6％，其中受惠於台股熱絡，3月上市上櫃股票平均每日成交值為9,214億元較去年同期增1.3倍，帶動證交稅成長1.4倍，累計今年1至3月實徵淨額6,555億元，年增18.3％。

從主要稅目別變動來看，3月實徵淨額與上年同月比較，以證交稅增加316億元、營業稅增加211億元及綜合所得稅增加161億元較多；累計1至3月實徵淨額與上年同期比較，以證券交易稅增加667億元及營業稅增加350億元較多，貨物稅則減少86億元。

值得注意的是，證交稅3月及累計1至3月上市上櫃股票平均每日成交值為9,214億元、9,153億元，分別較上年同期增1.3倍、1.2倍，帶動3月證交稅實徵淨額535億元，較上年同月增加1.4倍；累計1至3月實徵淨額1,237億元，較上年同期增加1.2倍。

期交稅3月實徵淨額24億元，較上年同月增加1.3倍，累計1至3月實徵淨額48億元，較上年同期增加97.7％，均因期貨市場交易熱絡所致。

因車市觀望而減少的有貨物稅與關稅，貨物稅3月實徵淨額102億元，較上年同月減少23.5％，累計1至3月實徵淨額271億元，較上年同期減少24％，以車輛類減少較多，主因車市觀望氣氛延續，加以新購汽機車及電動車之減免徵退稅增加。

關稅3月實徵淨額135億元，較上年同月減少4.3％，累計1至3月實徵淨額364億元，較上年同期減少1.7％，均因小客車進口稅額減少。

貨物稅 證交稅 財政部

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