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大南方矽谷地區用水獲紓困 嘉義海淡廠通過環評初審

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為解決嘉義地區的科技與軍工用水，彌補2041年產生的供水缺口6.6萬CMD，經濟部水利署南區水資源分署提出嘉義海水淡化廠興建計畫環境影響說明書，14日進行專案小組第二次會議，經討論後，專案小組建議通過，讓大南方矽谷地區缺水問題的出現重要解方。

嘉義海淡廠計畫場址位於布袋港區，商港區陸域面積約106.15公頃，目前港務公司針對外港填區（未填築）25公頃辦理環差作業，已於今年3月2日通過環境部第二次初審會議，填海造陸施工作業預計於布袋環差通過後開始進行。

水利署南區分署規劃興建產水規模每日10萬立方公尺之海水淡化廠，填海造陸工程由港務公司執行，再由南水分署利用其北側約6公頃新生地進行海淡廠之開發，其中填海造陸施工作業期間預計於2029年6月完成填築作業，海淡廠興建立即進入施工階段，規劃在通過環評審查作業後，將提報行政院核定，預計於核定後70個月完成海淡廠興建（包含促參前置作業22個月、設計階段12個月及施工階段36個月），預估2032年完工產水。

環境部 矽谷 環評

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