快訊

YouTube Premium有多重要？小賈斯汀舞台上放MV 凱蒂佩芮吐槽：我可不想看廣告

清六食堂檢驗報告出爐 腿庫便當等4食品驗出沙門氏桿菌

警犬值勤中「收到全機場廣播」 所有工作人員跟乘客一起為牠慶生：真正國家英雄

聽新聞
0:00 / 0:00

國發會「地方創生計畫」 結合ESG指標引導企業助攻

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會「地方創生計畫」。擷取自國發會臉書
國發會「地方創生計畫」。擷取自國發會臉書

國家發展委員會啟動「打造永續共好地方創生計畫（114-117年）」。國發會指出，該計畫不僅著力於青年培力與基礎建設，更首度將地方創生納入「2025年度ESG評鑑」指標，強化企業與地方團隊的跨域合作。

國發會表示，本次計畫包含五大發展主軸：第一，培力在地青年：透過「地方創生青年培力工作站」及「利他行動168專案」等機制，提供輔導與獎補助，建構完整的支持系統，鼓勵青年返鄉成為產業轉型主力。

第二，擴增多元途徑：跨足觀光、文化、社福及環境等領域，透過多元徵案協助各類創生事業取得發展資金與技術支持。

第三，完善基礎建設：投入偏鄉交通改善、公共空間活化及生活機能整備，打造「宜居宜業」的城鄉環境。

第四，促進跨域合作：畫的一大亮點在於引導企業落實社會責任。2026年度ESG評鑑將正式納入地方創生案例（指標S-3及G-32），並提出「加速器型」、「價值整合型」及「生態建構型」三大合作模型，加速上市櫃公司與地方團隊對接。

第五，深化國際連結：透過國際交流提升政策影響力。其中，「中興新村地方創生育成村」已榮獲2025年「創新生態系新星」大獎，顯示台灣的地方創生能量已具備國際競爭力。

國發會表示，此計畫以永續、公益、共好為核心，統合跨部會地方創生資源，建構支持系統協助青年留鄉、返鄉或移居，並因地制宜發展多元產業，活絡地方並豐富活力

國發會 團隊 青年

延伸閱讀

偏鄉空洞化／地方創生 專家籲縣市政府給方向

相關新聞

美伊釋出談判訊號 美元承壓走弱、關注美國 PPI 數據動向

美伊關係釋出緩和訊號，市場避險情緒降溫，美元走勢承壓。美國總統川普證實，伊朗已主動與美方接觸尋求談判，為僵持已久的局勢帶來轉圜契機，市場預期衝突風險可望下降，在外交對話可能重啟的帶動下，資金避險需求出現降溫。

穿越動盪時代、邁向65周年 蔡明興：打造國際化、連結社會的富邦

65年，是個不簡單的數字，不僅代表世代的更迭，也見證企業在時代中前行的軌跡。 2026年適逢富邦集團創立65周年，回望從60周年邁向65周年的這段路，可以說是富邦走過半個多世紀以來，外在環境變化最為劇烈的一段時期；短短5年時間，疫情席捲全球、地緣政治與關稅衝突升溫，人工智慧的浪潮快速改寫產業結構，每一場風暴，都在重新塑造世界格局，也成為企業韌性最直接的考驗。 即便挑戰不斷，富邦金控在跨入65周年之際，仍繳出亮眼成績，以稅後淨利1209.4億元，穩居2025年台灣金控業獲利雙冠王。在富邦金控董事長蔡明興的眼中，這5年的動盪雖然充滿挑戰，卻也更加堅定富邦前進的方向，從綠色金融，到橫跨社會、文化及體育，更展望國際未來。 「希望富邦能成為一個國際化的富邦，而且是一個注重公益社會責任的富邦。」 從南陽街到國際賽局 一個金融集團的誕生

富邦65周年／以「信任」守護日常！富邦在快速變動中，為你打造安心生活

在高速運轉的現代社會中，金融早已滲入日常的每一個角落。資金流動的速度不斷刷新紀錄，「信任」不再只是抽象的價值，而是支撐整個社會運作的關鍵基石。當詐騙手法層出不窮、科技帶來便利的同時也放大了風險，人們需要的，不僅只是快速方便的金融服務，更是在關鍵時刻能及時伸出的援手，以及在風險發生前就已悄然築起的安全防線。 富邦深知，金融的本質始終是一份「託付」。因此選擇以行動回應信任，旗下子公司從第一線的阻詐機制到貼近使用者的友善金融設計，層層強化守護民眾資產的每一道防線，讓「安心」成為人人都能感受與體驗的日常。 從第一線開始，築起跨域防詐網絡 防詐是富邦集團的聯合作戰，從銀行的科技識詐、人壽的資產預警到產險與證券的社區宣導，全子公司共同築起守護民眾資產的防護網。 台北富邦銀行率先行動，台北富邦銀行總經理郭倍廷指出，2023年在金管會、數發部與刑事局指導下，北富銀發起「鷹眼識詐聯盟」，無償分享AI

富邦65周年／以「科技」定義金融！富邦在AI時代，讓未來觸手可及

AI、雲端、數位轉型與金融科技已是現在進行式早已滲入生活的每一刻。從資料查詢到交易完成，科技正悄悄改變我們與金融的互動方式。富邦選擇傾聽大眾的需求，將科技轉化為貼近日常的工具，打造人人都能自在使用的智慧金融體驗，讓金融服務成為生活中自然、安心的存在。 富邦朝「全員AI」前進 優化服務效率和客戶體驗 根據金管會調查，約有47%的金融機構表示，未來將導入或擴大AI應用。面對這股浪潮，富邦金控早已提前布局，2024年成立「生成式AI應用推動團隊」，集結富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信與保代等六家子公司，目前已有近20項專案同步推進，應用場景涵蓋員工助手、虛擬助理與流程輔助，讓AI實際走進工作現場，朝「全員AI」的目標加速前進。 其中，「知識檢索助手」是具代表性的應用案例。該系統提供各子公司單位透過NLP語意搜尋，協助同仁在單一平台快速查找子公司的內部規範、商品條款與行銷文件等所需資訊。這項系統去年度導入圖片解析與生成式AI功能，不僅即時摘要重點

富邦65周年／以「行動」回應改變！富邦在永續時代，用實踐擴大環境影響力

氣候變遷已成日常挑戰，從極端天氣到能源轉型，每一步改變都影響產業與社會。富邦主動迎向挑戰，以「Run for Green®」作為核心策略，並以RE100與科學基礎減碳目標為指引，結合旗下各子公司以不同角色，共同串起減碳與轉型的關鍵力量，攜手企業與社會，落實環境永續行動。 2025年，富邦綠色金融實績數已突破新台幣2.7兆元；今年更調升2030年綠色金融目標，由新台幣2.9兆元提高至3.2兆元。 永續不是成本，而是企業長期競爭力的關鍵投資 富邦金控總經理韓蔚廷指出，外界常將永續視為成本負擔，但實際上永續與財務績效並不對立。對金融機構而言，真正的風險來自忽視趨勢與潛在危機；若未管理碳排、忽略員工與社會需求、缺乏資訊透明，未來反而可能承擔更高的投融資成本、人才流失與聲譽風險。因此，富邦持續透過永續投融資、永續保險、風險管理與普惠金融，陪伴產業推動轉型。 實際證明，永續不僅未拖累表現，富邦在年年上修綠色金融目標下，仍連續17年蟬聯台灣金控業每股盈餘獲利王

富邦65周年／以「陪伴」定義價值！富邦在喧囂時代，用溫暖與熱情成就共好

數位科技與資訊洪流下，世界步調急促、聲音喧囂，面對新變化，富邦堅持以「傾聽」和「陪伴」化為長期承諾，透過旗下富邦育樂與五大基金會，打造跨教育、藝術、體育與社會關懷的「全人公益平台」。 在富邦，陪伴不只是口號，而是一條貫穿生命週期的承諾。從兒童與青少年的文教啟蒙，到成年人在藝術與運動中尋找休閒與美感，再到社會弱勢與長者的關懷，富邦以「陪伴」建構起完整的關懷系統。讓理解成為改變的起點，讓溫暖與熱情在變動的世界中，成就一切可能。 文教陪伴：在資訊洪流中，陪孩子尋找真實的光 面對資訊如浪、影像如潮的時代，兒少的成長已不只是年齡的推移，更是一場學習在資訊洪流中辨識方向的歷程。富邦文教基金會長年深耕兒童與青少年教育，始終相信真正的陪伴不是替孩子指路，而是引導他們找到內在熱情與價值，在複雜世界中站穩自己。 富邦文教基金會執行董事陳藹玲指出，媒體素養是21世紀公民的關鍵能力，在被媒體建構的世界裡，學會「尋找真實」尤為重要。基金會期盼透過長期的媒體素養與青少年教育

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。