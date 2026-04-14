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國發會「地方創生計畫」 結合ESG指標引導企業助攻
國家發展委員會啟動「打造永續共好地方創生計畫（114-117年）」。國發會指出，該計畫不僅著力於青年培力與基礎建設，更首度將地方創生納入「2025年度ESG評鑑」指標，強化企業與地方團隊的跨域合作。
國發會表示，本次計畫包含五大發展主軸：第一，培力在地青年：透過「地方創生青年培力工作站」及「利他行動168專案」等機制，提供輔導與獎補助，建構完整的支持系統，鼓勵青年返鄉成為產業轉型主力。
第二，擴增多元途徑：跨足觀光、文化、社福及環境等領域，透過多元徵案協助各類創生事業取得發展資金與技術支持。
第三，完善基礎建設：投入偏鄉交通改善、公共空間活化及生活機能整備，打造「宜居宜業」的城鄉環境。
第四，促進跨域合作：畫的一大亮點在於引導企業落實社會責任。2026年度ESG評鑑將正式納入地方創生案例（指標S-3及G-32），並提出「加速器型」、「價值整合型」及「生態建構型」三大合作模型，加速上市櫃公司與地方團隊對接。
第五，深化國際連結：透過國際交流提升政策影響力。其中，「中興新村地方創生育成村」已榮獲2025年「創新生態系新星」大獎，顯示台灣的地方創生能量已具備國際競爭力。
國發會表示，此計畫以永續、公益、共好為核心，統合跨部會地方創生資源，建構支持系統協助青年留鄉、返鄉或移居，並因地制宜發展多元產業，活絡地方並豐富活力
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