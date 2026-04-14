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美伊釋出談判訊號 美元承壓走弱、關注美國 PPI 數據動向
美伊關係釋出緩和訊號，市場避險情緒降溫，美元走勢承壓。美國總統川普證實，伊朗已主動與美方接觸尋求談判，為僵持已久的局勢帶來轉圜契機，市場預期衝突風險可望下降，在外交對話可能重啟的帶動下，資金避險需求出現降溫。
國銀分析指出，短線美元走勢偏向震盪走弱，後續仍將高度依賴美伊談判進展。不過，由於地緣政治局勢仍具高度不確定性，一旦衝突升溫，資金可能迅速回流美元資產，帶動匯價反彈。此外，今日即將公布的美國3月生產者物價指數（PPI）亦為關注焦點，市場認為該數據將反映能源成本上升是否已傳導至生產端，進一步影響通膨走勢與市場對貨幣政策的預期。
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