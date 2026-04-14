美伊釋出談判訊號 美元承壓走弱、關注美國 PPI 數據動向

在高速運轉的現代社會中，金融早已滲入日常的每一個角落。資金流動的速度不斷刷新紀錄，「信任」不再只是抽象的價值，而是支撐整個社會運作的關鍵基石。當詐騙手法層出不窮、科技帶來便利的同時也放大了風險，人們需要的，不僅只是快速方便的金融服務，更是在關鍵時刻能及時伸出的援手，以及在風險發生前就已悄然築起的安全防線。 富邦深知，金融的本質始終是一份「託付」。因此選擇以行動回應信任，旗下子公司從第一線的阻詐機制到貼近使用者的友善金融設計，層層強化守護民眾資產的每一道防線，讓「安心」成為人人都能感受與體驗的日常。 從第一線開始，築起跨域防詐網絡 防詐是富邦集團的聯合作戰，從銀行的科技識詐、人壽的資產預警到產險與證券的社區宣導，全子公司共同築起守護民眾資產的防護網。 台北富邦銀行率先行動，台北富邦銀行總經理郭倍廷指出，2023年在金管會、數發部與刑事局指導下，北富銀發起「鷹眼識詐聯盟」，無償分享AI

2026-04-14 11:30