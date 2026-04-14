第七屆總統創新獎名單出爐 關注半導體、AI 車電

總統府14日公布第七屆「總統創新獎」得獎名單。「總統創新獎」每兩年舉辦一次，是以國家元首名義頒授與鼓勵「創新」的最高榮譽。此屆得獎者展現台灣在半導體與AI車電、多元共融人才培力、產業文化影像記錄、職業醫學及AI智慧農業等領域的卓越創新力。

此屆團體組得獎者為「瑞昱半導體股份有限公司」及「社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會」；一般個人組得獎者為「國立清華大學通識中心與人文社會學院」導演暨教授蕭菊貞及「國立成功大學醫學院」名譽講座教授王榮德；青年組得獎者為「悠由數據應用股份有限公司」總經理吳君孝。

該獎項的宗旨表揚在產品、技術、管理、服務、教育或文化等各領域中，其創新成就對國家經濟、社會及人民具有深遠影響的貢獻，藉由表彰得獎者，以樹立典範，帶動跨界、跨產業的創新鏈結，進而提升國家整體經濟發展、強化台灣在國際發展競爭力之優勢。

此屆報名件數共有270件，參選者包含產、官、學、研等各界之個人或團體，經過嚴謹公正的初審、複審與決審作業程序後，最終由「總統創新獎委員會」擇定本屆得獎名單，並由經濟部呈報總統並公布得獎名單。

各得獎者不僅具備深刻的實踐力與前瞻視野，更藉由跨域整合，帶動產業鏈之升級與發展，堪稱國家創新價值之典範。每名得獎者均可獲得新台幣200萬元獎金、獎座，以資鼓勵。

「總統創新獎」由經濟部主辦，中央研究院、國家發展委員會、國家科學及技術委員會、教育部、文化部等各部會共同協辦與推動，期盼促進多元、整合、跨領域等綜合發展，讓創新思維向社會擴散，能更加普及與多元化。

第七屆「總統創新獎」頒獎典禮預定於4月28日於總統府舉行，由賴清德總統親自頒獎表揚。