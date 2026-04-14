QIC CEO Week投資論壇星國登場 43家台廠拚引資

「第19屆QIC CEO Week投資論壇」今(14)日起在新加坡舉行，主辦單位指出，今年共有創紀錄的43家台灣企業董事長與高階決策團隊參加，希望吸引總管理資產(AUM) 20兆美元國際資金，鎖定並投資台灣隱形冠軍。

寬量國際(QIC)創辦人暨執行長李鴻基表示，「第19屆QIC CEO Week投資論壇」是寬量國際與工研院生醫與醫材研究所(ITRI BDL)以及台北搖籃計畫(AAMA Taipei)共同合作，實體會議於4月14至16日於於新加坡浮爾頓酒店(The Fullerton Hotel Singapore)舉行，線上會議則於4月20至30日接續登場，以「AI, Biotech, and Beyond」為主題。

李鴻基說，全球AI半導體供應鏈熱潮持續蔓延，台灣已被國際資本市場視為引領全球AI科技生態系的「跳動心臟(beating heart)」，除了廣為人知的科技巨頭外，台灣更孕育了許多具備高成長潛力、尚未被市場充分發掘的中小市值企業與新創公司，這些企業正準備引領亞洲新一波的創新浪潮。

李鴻基指出，受惠於台灣中小型股強勁的成長動能與AI供應鏈優勢，第19屆QIC CEO Week規模創下歷年新高，預計將吸引預計將吸引200位橫跨國際創投、家族辦公室，策略投資人，新加坡最大金融機構與頂尖機構投資人共襄盛舉，參與論壇的國際機構投資人AUM更超過20兆美元，這不僅是一場投資論壇，更是具備「隱形冠軍」條件的台灣企業，展現技術護城河、優化股東結構，以及對接國際投資機構的最佳戰略舞台。

作為業界公認的中小型市值企業「King Maker」，QIC自 2012 年成立以來，致力於成為台灣企業邁向國際化的關鍵橋樑，過去14年已成功舉辦18屆CEO WEEK，累計促成超過200家優質台灣企業與超過3萬人次國際專業投資人進行深度交流與精準對接，精準媒合全球資本與企業價值。

QIC CEO Week是目前唯一專為全球機構投資人設計且由企業資助的的獨立盛會，專注於提供純粹的資本市場顧問與媒合服務，透過專屬的一對一與小組閉門會議，讓全球資本能直接與台灣企業的董事長與執行長等企業決策高層進行深度對談，協助外資在產業趨勢成為市場廣泛共識之前，搶先一步發掘極具潛力的明日之星。

為全面展示台灣多元板塊的創新韌性，第19屆QIC CEO Week特別結合兩大共同主辦單位的強大網絡資源，其一是致力於推動精準醫療、數位健康及再生醫學創新的工研院生醫所，運用其深厚的產業洞察與技術評估經驗，助力台灣優質生醫企業及新創接軌國際醫療生態系，強化全球競爭力。

其二是成立以來已成功協助數百位創業者突破成長瓶頸的AAMA台北搖籃計畫，藉由參與本屆論壇，AAMA成功連結了多位優秀的數位經濟與生醫領域創業者，將其創新動能轉化為可對接國際投資人的實質戰略價值，成為重要推手。

參與第19屆QIC CEO Week的43家台灣企業，涵蓋了新經濟、生技醫療、半導體、再生能源、AI、雲端服務、金融服務與消費產業等核心領域，組成陣容堅強的「台灣國家隊」，名單如下：臻鼎-KY(4958)、穩懋(3105)、鈺祥(7909)、巨漢(6903)、廣宇(2328)、萬泰科(6190)、廣越(4438)、南寶(4766)、系統電(5309)、三陽工業(2206)、農林(2913)、東方風能(7786)、樂迦再生(6891)、寶泰生醫(7850)、Gogolook(6902)、新光鋼(2031)、岱宇(1598)、漢田生技(1294)、萬里雲(未上市)、潮網科技(未上市)、bbTruck(未上市)、科絡達(未上市)、鴻勁(7769)、兆捷(6959)、億豐(8464)、巧新(1563)、晶鑽生醫(6815)、長聖(6712)、漢康(7827)、志聖(2467)、長科*(6548)、錼創科技-KY(6854)、蓋德科技(未上市)、匯嘉健康(未上市)、台灣微脂體(未上市)、博信生物(未上市)、雲象科技(7803)、稜研科技(7812)、醫百科技(未上市)、中裕新藥(4147)、禾榮科(7799)、Botrista(未上市)、Uspace(未上市)。