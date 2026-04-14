民團轟「假社宅真放水」 國土署：設上限且嚴審公共性

民間團體質疑政府以「社宅之名」放寬容積獎勵，引發政策爭議。內政部國土署回應，此次《都市更新條例》修法，並非單純放寬容積，而是為了解決自主都更長期面臨的整合困難、專業不足與資金風險問題，透過導入專業協助與金融支持機制，提升都更推動效率；同時也明確規範，只有實質提供社會住宅與婚育宅的案件，才能取得容積獎勵，並設有法定上限及嚴格審查機制，強調公共性不會被稀釋。

此次修法背景，源於行政院長卓榮泰提出放寬都更容積獎勵上限方向，內政部隨即研擬草案，規劃將捐贈社會住宅的都更案，容積獎勵上限由現行1.5倍提高至2.0倍。此舉引發OURs都市改革組織、都市設計學會等民間團體強烈反彈，並召開記者會，批評政策恐導致「容積放水」，不僅無助於社宅供給，還可能衝擊都市發展秩序與環境承載。

國土署回應，目前都更案件確實多由建商主導，自主都更比例偏低，主因在於民眾難以取得資金與專業支援，因此修法將導入「全案管理機構」、信用保證機制及標準化融資流程，降低參與門檻，並強化跨部會資源整合，以加速都更推動。國土署強調，擴大都更量能的最終目標，是讓民眾能更早住進安全、機能完善的住宅。

在社宅供給方面，國土署指出，現行社會住宅多由政府興辦，但受限於資源與人力，未來將透過都更分回、都市計畫變更回饋及容積獎勵捐贈等多元方式擴大供給，且所有案件均須實質提供社宅或婚育宅，並經中央與地方審議把關。目前國家住都中心與地方政府已透過都更取得近4,000戶社宅，國際上如英國倫敦與美國舊金山也採取類似制度。

國土署表示，後續將持續與社會各界溝通，並滾動檢討制度設計，在兼顧公共利益、都市承載與政策效率下，穩健推動都更與社宅政策，回應民眾對居住安全與品質的期待。