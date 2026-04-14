加碼容積獎勵至2倍蓋社宅？民團轟錯誤：會有一堆細高建築遮日照

行政院長卓榮泰近期提出放寬都更容積獎勵上限之方向，內政部隨即擬具都市更新條例修正草案，計畫針對捐贈社會住宅之都更案，將容積獎勵上限由1.5倍提高至2.0倍。

OURs都市改革組織、都市設計學會等民團組織舉行記者會表示，此舉是假社宅之名、行容積放水之實，將導致都市計畫法治瓦解、環境容受超載並反噬都更推動進度，亦難有效增加社宅取得。

都市設計學會理事長梁豫漳表示，容積率是管理都市發展密度的工具，屬於公共財而非取之不盡的免費資源。調高上限將產生巨大的開發量，對公共設施造成破壞性壓力，若未配合投資公設，將大幅降低現有的生活品質。

公民幫推協會創會理事長鍾慧諭也警示，容積率考量與交通及公設的環境容受力息息相關，特別是交通容受力。齊一性增加樓地板面積，意味著全面性的人口密度與車流量將暴增。

鍾慧諭表示，政府宣稱能透過審議把關，但在現行公式化核定制度下，審議委員會多依式核算、照單全收，因為沒有整體區域性的交通評估，單點開發的交通衝擊評估，根本無法呈現實際影響，所謂審議把關純屬自欺欺人。

建築改革社社長楊秋煜表示，通案性容積驟增，實務上將導致許多小基地被迫長高成「細高建築」，造成鄰里日照侵害與視覺壓迫，而為滿足增加的停車需求，地下室被迫進行6至7層的超深開挖，極大增加地質軟弱區的鄰損風險。

此外，高層建築為符合消防法規，排煙室與安全梯將大幅佔據面積，導致高公設比與居住機能劣化。這種犧牲環境品質換取短期政績的作法，無異於飲鴆止渴。

曾任職台南、新北、臺北都市計畫與地政部門首長的OURs都市改革組織理事李得全表示，支持具有公益性與對價性的容積獎勵，如回饋社宅；但反對通案放寬這種不顧整體性與合理性的作法。

他表示，中央帶頭放寬上限，將誘發地方政府比拚加碼的「肉桶政治」風險，徹底瓦解容積管制，使台灣深陷民粹與房產泡沫。

以台北市為例，現行1.5倍獎勵後的人口容量已高達677萬人，在不符合整體性的情況下強行疊加容積，只會造成資源浪費與發展失衡。

社會住宅推動聯盟召集人孫一信表示，現行都更容獎項目浮濫，實施者基於成本考量，自然優先選滿如時程、耐震等無公益對價成本的「無料獎勵」來填滿1.5倍 。當這類容易取得的獎勵已占滿額度，社宅捐贈必然被排擠。

他質問，社宅既然如此重要，甚至足以作為突破1.5倍容積上限的理由，為何在政策設計上竟是優先性後挪？為何不是比照國際上普遍作法，將提供社宅列為取得容積獎勵的優先且必要條件？這充分暴露社宅在此政策中的真實角色：不是公益核心，只是用來解鎖容積天花板的「說詞」。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱補充指出：以社宅作為突破1.5倍的前鋒，重點不在於真的能拿到社宅，而是一旦此例成立，已在現行13種項目中「看得到吃不到」的各類獎勵利害關係人，必然援引要比照放寬。

例如，社宅有公益性可突破，耐震補強的公共安全性難道不重要？社宅可以加碼，綠建築的淨零貢獻為何不行？結果就是，不斷以各種政策名目為由，讓都市計畫容積管控崩盤。

民團表示，政府應撤回放寬1.5 倍容獎上限之錯誤政策，並邀集都市計畫、都市設計、景觀環境、住宅政策等跨領域專家研商，務實尋求都市開發結合社宅的有效解方，而非通案鬆綁。