快訊

郭台銘16歲女兒超學霸！赴美參加全球機器人競賽 勇奪「最高榮譽」

不只運動重要！研究揭3大習慣影響失智風險 4招預防一次看

民進黨前立委陳歐珀涉貪874萬判16年 妻子徐慧諭判4年半

聽新聞
0:00 / 0:00

加碼容積獎勵至2倍蓋社宅？民團轟錯誤：會有一堆細高建築遮日照

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文
房市示意圖／記者游智文

行政院長卓榮泰近期提出放寬都更容積獎勵上限之方向，內政部隨即擬具都市更新條例修正草案，計畫針對捐贈社會住宅之都更案，將容積獎勵上限由1.5倍提高至2.0倍。

OURs都市改革組織、都市設計學會等民團組織舉行記者會表示，此舉是假社宅之名、行容積放水之實，將導致都市計畫法治瓦解、環境容受超載並反噬都更推動進度，亦難有效增加社宅取得。

都市設計學會理事長梁豫漳表示，容積率是管理都市發展密度的工具，屬於公共財而非取之不盡的免費資源。調高上限將產生巨大的開發量，對公共設施造成破壞性壓力，若未配合投資公設，將大幅降低現有的生活品質。

公民幫推協會創會理事長鍾慧諭也警示，容積率考量與交通及公設的環境容受力息息相關，特別是交通容受力。齊一性增加樓地板面積，意味著全面性的人口密度與車流量將暴增。

鍾慧諭表示，政府宣稱能透過審議把關，但在現行公式化核定制度下，審議委員會多依式核算、照單全收，因為沒有整體區域性的交通評估，單點開發的交通衝擊評估，根本無法呈現實際影響，所謂審議把關純屬自欺欺人。

建築改革社社長楊秋煜表示，通案性容積驟增，實務上將導致許多小基地被迫長高成「細高建築」，造成鄰里日照侵害與視覺壓迫，而為滿足增加的停車需求，地下室被迫進行6至7層的超深開挖，極大增加地質軟弱區的鄰損風險。

此外，高層建築為符合消防法規，排煙室與安全梯將大幅佔據面積，導致高公設比與居住機能劣化。這種犧牲環境品質換取短期政績的作法，無異於飲鴆止渴。

曾任職台南、新北、臺北都市計畫與地政部門首長的OURs都市改革組織理事李得全表示，支持具有公益性與對價性的容積獎勵，如回饋社宅；但反對通案放寬這種不顧整體性與合理性的作法。

他表示，中央帶頭放寬上限，將誘發地方政府比拚加碼的「肉桶政治」風險，徹底瓦解容積管制，使台灣深陷民粹與房產泡沫。

以台北市為例，現行1.5倍獎勵後的人口容量已高達677萬人，在不符合整體性的情況下強行疊加容積，只會造成資源浪費與發展失衡。

社會住宅推動聯盟召集人孫一信表示，現行都更容獎項目浮濫，實施者基於成本考量，自然優先選滿如時程、耐震等無公益對價成本的「無料獎勵」來填滿1.5倍 。當這類容易取得的獎勵已占滿額度，社宅捐贈必然被排擠。

他質問，社宅既然如此重要，甚至足以作為突破1.5倍容積上限的理由，為何在政策設計上竟是優先性後挪？為何不是比照國際上普遍作法，將提供社宅列為取得容積獎勵的優先且必要條件？這充分暴露社宅在此政策中的真實角色：不是公益核心，只是用來解鎖容積天花板的「說詞」。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱補充指出：以社宅作為突破1.5倍的前鋒，重點不在於真的能拿到社宅，而是一旦此例成立，已在現行13種項目中「看得到吃不到」的各類獎勵利害關係人，必然援引要比照放寬。

例如，社宅有公益性可突破，耐震補強的公共安全性難道不重要？社宅可以加碼，綠建築的淨零貢獻為何不行？結果就是，不斷以各種政策名目為由，讓都市計畫容積管控崩盤。

民團表示，政府應撤回放寬1.5 倍容獎上限之錯誤政策，並邀集都市計畫、都市設計、景觀環境、住宅政策等跨領域專家研商，務實尋求都市開發結合社宅的有效解方，而非通案鬆綁。

圖／民團組織提供
圖／民團組織提供

行政院長 內政部 卓榮泰

延伸閱讀

都更修法爭議…國土署：提供社宅才享容獎 嚴審公共性

北市賣聯開宅 挨批政策矛盾 市府買回部分當社宅

北市住三都更基準容積率調高？ 蔣萬安：委託專業團隊評估

經濟日報社論／社宅政策應以興建為主

相關新聞

全民埋單…平穩物價 政府得花費1292億

中東戰爭推升物價上漲，行政院推出凍漲、減稅等物價平穩措施。主計長陳淑姿表示，經各部會盤點，預計需投入一二九二億元支應各項平穩措施；由於現有的韌性特別預算剩餘額度受限於法規無法直接挪用，可能需要用另立特別條例編列特別預算籌措財源。至於是否提特別條例，由行政院裁示。

加碼容積獎勵至2倍蓋社宅？民團轟錯誤：會有一堆細高建築遮日照

行政院長卓榮泰近期提出放寬都更容積獎勵上限之方向，內政部隨即擬具都市更新條例修正草案，計畫針對捐贈社會住宅之都更案，將容積獎勵上限由1.5倍提高至2.0倍。

季辛格：台灣能源儲備不到3週 應加強能源韌性！怎麼看台積電矽盾地位？專訪重點一次看

英特爾前執行長季辛格(Pat Gelsinger)接受知名訪談節目《Summation》專訪，分享對全球晶片版圖的變遷、中美科技博弈、以及台灣在地緣政治中的關鍵地位發表深刻見解。

支付3巨頭AI軍備競賽「信賴優先」 九合一金流實戰檢驗

當支付行為已演進到生物辨識、秒付消費或秒速捐款，台灣第三方支付的競爭範疇日益多元：當年比拚的是誰能拓展最多商家、給出最低手續費，如今則是誰能運用AI兼顧便利與資安。國內三家第三方支付指標性業者正爭相插旗資本市場，其動向反映台灣第三方支付的競爭軸線已從早期「規模比拚」，拉升至「信賴優先」的下半場賽局。

非典工作愈來愈受青睞？逾九成不想轉正職 專家揭2原因

主計總處近日發布人力運用調查顯示，去年從事非典型勞工人數近80萬人。弔詭的是，歷年調查發現，近幾年非典勞工從事非典工作原因中，「偏好此類工作型態」比率逐年升高，去年大幅上升到21%；但想改做全時正式工作則從近23%直線下滑到一成以下，也就是九成以上非典勞工，並不想改做正職工。為何數據呈現的大幅顛覆過去的印象？

國安基金釋股 第1季獲利80億元

國安基金昨（13）日召開第1季例行管理委員會，通過第1季財報。根據財報顯示，截至3月底，國安基金淨收益為80.54億餘元，由於國安基金第九次護盤共投入122.5億元，第1季出售的持股成本約99.63億元，估算首季投資報酬率高達80.84%，另外，還持有股票市值35.6億元，扣除持股成本22.87億元，帳面未實現資本利得12.73億餘元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。