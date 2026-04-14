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全台200處「黃金種子」開花！玉山銀捐建圖書館 前進柬、越

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
行政院副院長鄭麗君（後排右5起）、玉山金控董事長黃男州、創辦人黃永仁昨出席「玉山黃金種子計畫」感恩活動。圖／玉山銀行提供
行政院副院長鄭麗君（後排右5起）、玉山金控董事長黃男州、創辦人黃永仁昨出席「玉山黃金種子計畫」感恩活動。圖／玉山銀行提供

玉山銀行、玉山志工及文教基金會二○○七年發起「玉山黃金種子計畫」，十八年來在全國打造兩百所玉山圖書館，昨舉辦「點亮希望 照亮未來」感恩活動。玉山金控董事長黃男州說，已規畫將黃金種子計畫的溫暖拓展至海外，今年預計於柬埔寨、越南展開圖書館捐建，讓當地孩童也能透過閱讀獲得改變未來的機會。

昨天的活動邀請行政院副院長鄭麗君、教育部政務次長劉國偉、外貿協會董事長黃志芳與考試院前院長黃榮村與會，並由屏東地磨兒國小學生帶來排灣族語傳統歌謠，玉山合唱團也與地磨兒學生共同合唱「天使」，以表達真誠的感謝。

鄭麗君致詞指出，教育平權的落實除政府的政策推動，更需要社會力量的深耕，「玉山黃金種子計畫」是一個將商業模式和社會公益結合的最佳典範。

鄭麗君說，參加這個活動真的非常感動，這兩百所圖書館是送給孩子最好的禮物，讓大家一起用閱讀照亮台灣，因為台灣可以讓世界更美好。

黃男州表示，匯聚各界的力量才能讓閱讀的能量逐漸擴大，圖書館從一個「點」，慢慢變成「線」、再擴展成「面」，兩百所圖書館是一個新里程，未來玉山將持續強化制度創新、深化師資與志工培訓、擴大教育夥伴和政府單位合作。

玉山銀指出，玉山黃金種子計畫已在全國兩百個據點，捐贈逾四十八萬本圖書，提供超過十七萬名孩童溫馨舒適的閱讀環境，未來玉山將持續攜手更多志同道合夥伴投入學童教育、發揮企業影響力。

圖書館 考試院 劉國偉 玉山銀行 鄭麗君

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