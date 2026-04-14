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國安基金釋股 第1季獲利80億元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

國安基金昨（13）日召開第1季例行管理委員會，通過第1季財報。根據財報顯示，截至3月底，國安基金淨收益為80.54億餘元，由於國安基金第九次護盤共投入122.5億元，第1季出售的持股成本約99.63億元，估算首季投資報酬率高達80.84%，另外，還持有股票市值35.6億元，扣除持股成本22.87億元，帳面未實現資本利得12.73億餘元。

國安基金第九次護盤從2025年4月9日起執行安定市場任務，並於今年1月12日起停止執行安定市場任務，護盤期間累計投入122.5億元。

因此退場後也啟動釋股作業，根據最新財報顯示，第1季已出售持股99.63億元，出清持股已有81.3%，等於仍有22.87億元持股尚未出清。若以第1季已實現淨收益來看，相當於投資報酬率約80.84%。

國安基金指出，截至4月13日為止，台股集中加權股價指數為35,457點，較2026年1月12日退場前的30,567點，上漲4,890點，漲幅16%，顯示國安基金的退場作業對股市尚無負面影響。

國安基金

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