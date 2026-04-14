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中東戰火牽動國內通膨壓力 民間成本轉嫁壓力浮現
中東戰火牽動國內通膨壓力，雖第1季消費者物價指數（CPI）年增1.23%低於預期，但戰事造成生產與物流成本增加，轉嫁效應將在4月起逐步浮現。主計總處主計長陳淑姿昨（13）日表示，最新預估值將於5月公布。
行政院長卓榮泰昨日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」時表示，面對中東情勢高度不確定性，政府持續掌握能源及各項原物料供應鏈動態，維持油、氣、塑料及醫材等重要民生物資穩定供應，並強化跨部會聯合稽查機制，嚴查哄抬、囤積及不合理價格行為，確保經濟與民生安定。
立法院財委會昨日邀請主計總處報告中東衝突影響。主計總處表示，今年2月底美以伊戰事爆發，帶動3月OPEC平均油價跳漲至每桶116.4美元，較2月大漲逾七成。根據主計總處模擬，在其他因素不變且業者立即完全轉嫁的假設下，國際油價每上漲10%，國內CPI漲幅將增加0.24個百分點。
為減緩國際能源波動衝擊，行政院除汽柴油雙緩漲機制外，還有專案緩漲機制，並擴大汽柴油貨物稅減徵幅度。多重政策介入下，主計總處指出，3月CPI油料費較2月僅上漲6.5%，約為國際油價漲幅的9%，明顯低於2022年俄烏戰爭初期的25%。讓今年第1季CPI年增1.23%，低於原先預測的1.38%，顯示物價壓力已獲得有效控制。
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