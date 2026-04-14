快訊

美封鎖荷莫茲…川普：伊朗致電急盼達成協議 習近平也希望戰爭落幕

陽光行動／蛋價內幕揭祕…來自同牧場卻不同價 「混蛋」又難防

李貞秀遭開除失立委資格！民眾黨揭要錢才願辭 李澄清：顧全大局不打官司

聽新聞
0:00 / 0:00

中東局勢動盪 經濟部次長賴建信：石油、天然氣貨源已掌握

經濟日報／ 記者洪安怡余弦妙／台北報導

中東局勢動盪牽動全球能源神經，經濟部次長賴建信昨（13）日指出，經濟部每日召開會議，採取「荷莫茲海峽完全封閉」的極端情境進行壓力測試，並轉向現貨市場及非中東地區油氣源進行調度，這兩天陸續有天然氣船靠港，對未來現貨貨源已有掌握。

受荷莫茲海峽運輸受阻影響，中油公司曾表示，4月起陸續會有四艘油輪、共800萬桶原油從紅海運出。中油董事長方振仁說明，第一艘預計5月初抵台，後面三艘船也預估每個月抵達一艘，目前作業一切正常。賴建信補充，無論是石油或天然氣，針對未來7、8、9月的現貨貨源，都已有掌握。

賴建信表示，中油針對全世界約140幾個油源國家的原料與油品狀況都有掌握。目前美油進口比例已達60%，但美國進口多為低硫原油，還需高硫原油進行摻配，美油比率是否增加，會再評估總體狀況。

至於油價是否會繼續凍漲，賴建信回應，3月份油價已吸收90億元，截至目前吸收107.3億元，會每周持續進行檢討評估。

行政院昨日召開「因應中東衝突民生安定專案會議」，行政院長卓榮泰表示，目前國內油價、電價及液化天然氣（LNG）供應均維持穩定。為照顧民生，國內汽、柴油價格維持「亞鄰最低價」；天然氣已完成4月至5月船期調度，供應無虞；6月氣源已完成95％調度。

美國 紅海 油價

延伸閱讀

卓揆緊盯國際情勢與原物料供應鏈動態 強化聯合稽查遏止不當行為

中油：4艘油輪陸續運出 首艘估5月初抵台不影響調度

油價是否繼續凍漲？經濟部：每周進行檢討與調整

油價是否持續凍漲 經濟部不願承諾僅強調每周持續檢討

相關新聞

全民埋單…平穩物價 政府得花費1292億

中東戰爭推升物價上漲，行政院推出凍漲、減稅等物價平穩措施。主計長陳淑姿表示，經各部會盤點，預計需投入一二九二億元支應各項平穩措施；由於現有的韌性特別預算剩餘額度受限於法規無法直接挪用，可能需要用另立特別條例編列特別預算籌措財源。至於是否提特別條例，由行政院裁示。

國安基金釋股 第1季獲利80億元

國安基金昨（13）日召開第1季例行管理委員會，通過第1季財報。根據財報顯示，截至3月底，國安基金淨收益為80.54億餘元，由於國安基金第九次護盤共投入122.5億元，第1季出售的持股成本約99.63億元，估算首季投資報酬率高達80.84%，另外，還持有股票市值35.6億元，扣除持股成本22.87億元，帳面未實現資本利得12.73億餘元。

中東局勢衝擊 政府穩定物價代價1,292億 財源待籌措

中東局勢動盪衝擊全球能源市場，主計總處主計長陳淑姿昨（13）日表示，為因應戰事引發油電與民生物資波動，經各部會盤點，預計需投入1,292億元支應各項平穩措施，其中包含中油吸收成本741億元。

中東局勢動盪 經濟部次長賴建信：石油、天然氣貨源已掌握

中東局勢動盪牽動全球能源神經，經濟部次長賴建信昨（13）日指出，經濟部每日召開會議，採取「荷莫茲海峽完全封閉」的極端情境進行壓力測試，並轉向現貨市場及非中東地區油氣源進行調度，這兩天陸續有天然氣船靠港，對未來現貨貨源已有掌握。

中東戰火牽動國內通膨壓力 民間成本轉嫁壓力浮現

中東戰火牽動國內通膨壓力，雖第1季消費者物價指數（CPI）年增1.23%低於預期，但戰事造成生產與物流成本增加，轉嫁效應將在4月起逐步浮現。主計總處主計長陳淑姿昨（13）日表示，最新預估值將於5月公布。

不畏外資進進出出 韓股及台股4月以來漲幅稱霸全球主要股市

中東戰爭局勢不斷變化，外資在新興亞股頻繁進出。美伊上周短暫休兵，外資重回新興亞股，回補台股61.2億美元最多，其次是買超南韓34.5億美元。新興亞股上周普遍大反彈，以南韓漲8.9%最悍，其次是台股漲8.7%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。