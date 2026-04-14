中東局勢衝擊 政府穩定物價代價1,292億 財源待籌措

中東局勢動盪衝擊全球能源市場，主計總處主計長陳淑姿昨（13）日表示，為因應戰事引發油電與民生物資波動，經各部會盤點，預計需投入1,292億元支應各項平穩措施，其中包含中油吸收成本741億元。

陳淑姿指出，由於原特別預算剩餘額度受限於法規無法直接挪用，可能須另立特別條例以籌措財源。

立法院財政委員會昨日邀請主計總處等單位專題報告中東衝突對能源、物價等影響。立委關注，先前「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」還有約253億元的彈性額度，可否直接用於中東戰事應變相關補貼？

陳淑姿回應，這筆經費原意是應對美國關稅政策等特定用途，無法直接移作中東戰事補貼。

統計中東戰事爆發後，各部會各項穩定物價措施造成的資金缺口，陳淑姿指出，初步估計需求規模達1,292億元。其中，經濟部轄下中油公司因吸收成本需741億元、台電合計約300億元，另包含交通部85億元及農業部56億元等，財源顯然不足。

對於未來資金籌措，陳淑姿表示，由於中央政府總預算尚未通過，也無法追加預算，因此較有可能採取另立特別條例方式來運行，後續將由行政院衡酌業務單位需求後，做最終裁示。

另外，南韓政府近期宣布發放「高油價支援金」，多位立委詢問台灣是否比照辦理，甚至有立委直接表明，將提案普發1萬元的「石油津貼」。

國發會副主委高仙桂分析，台灣與南韓應對高油價的邏輯不同，南韓是採取事後補貼低收入戶，台灣則是採取源頭阻斷，透過中油與台電在前端吸收成本，阻斷國際能源漲價向國內民生物價傳導，從第1季消費者物價指數（CPI）年增率僅1.23%來看，顯示源頭控管政策已見成效。

至於普發現金能對經濟帶動多少效果，據主計總處評估，先前普發現金1萬元政策，對國內生產毛額（GDP）的貢獻約為0.415個百分點。但陳淑姿表示，普發1萬元需要約2,360億元預算，金額非常高，建議仍應先從凍漲開始，以緩和物價，同時降低發放現金的相關行政成本。