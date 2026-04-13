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不畏外資進進出出 韓股及台股4月以來漲幅稱霸全球主要股市

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
中東戰爭局勢不斷變化，外資在新興亞股頻繁進出。美伊上周短暫休兵，外資重回新興亞股，回補台股61.2億美元最多，其次是買超南韓34.5億美元。新興亞股上周普遍大反彈，以南韓漲8.9%最悍，其次是台股漲8.7%。圖／聯合報系資料庫
中東戰爭局勢不斷變化，外資在新興亞股頻繁進出。美伊上周短暫休兵，外資重回新興亞股，回補台股61.2億美元最多，其次是買超南韓34.5億美元。新興亞股上周普遍大反彈，以南韓漲8.9%最悍，其次是台股漲8.7%。圖／聯合報系資料庫

中東戰爭局勢不斷變化，外資在新興亞股頻繁進出。美伊上周短暫休兵，外資重回新興亞股，回補台股61.2億美元最多，其次是買超南韓34.5億美元。新興亞股上周普遍大反彈，以南韓漲8.9%最悍，其次是台股漲8.7%。

本月以來，韓股大漲15%，台股則漲11.7%緊追其後，且領先韓股創歷史新高，在全球主要股市中漲幅分居冠、亞軍。今年以來，雖然外資賣超韓股334.4億美元、賣超台股133.2億美元，但韓股強漲37.8%、台股大漲22.4%，在全球主要股市也是名列前茅。

台股震盪向上，收歷史新高。保德信市值動能50 （009803）經理人楊立楷表示，台股3月營收首度突破5兆元，美股也即將進入超級財報周。首先本周美東時間15日由艾司摩爾打頭陣，下周22日德州儀器、特斯拉，以及23日Google、英特爾接棒登場，市場將聚焦這些美國重量級龍頭的財報財測展望，預期將能維持成長。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台灣晶圓代工龍頭為技術和產能的關鍵核心，先進製程晶圓需求預估將持續上升。記憶體方面，預期在庫存未建置達安全水位前，應無跌價空間，另外載板需求也在持續增加。在基本面展望與資金面支撐下，有望持續支撐台股偏多格局，但後續仍須留意中東局勢不確定性等。

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