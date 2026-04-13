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接見墨爾本台灣同鄉會訪團 卓揆：深化合作強化經濟韌性

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰13日指出，面對外在挑戰，台灣2025年的經濟成長率達到8.63%創下15年來新高，失業率3.35%亦寫下新低，消費者物價指數年增率則穩定的保持在2%以下，整體物價穩定，顯示臺灣具高度經濟韌性。

卓榮泰今日接見「墨爾本臺灣同鄉會回國訪問團」時表示，當前國際情勢充滿挑戰，包括美方的關稅貿易談判、中東情勢尚未明朗化之外，更面臨中國對臺灣軍艦、軍機一再侵擾，而在賴清德總統帶領下，政府持續穩健推動各項政策，確保國家整體發展方向正確。面對外在挑戰，臺灣2025年的經濟成長率達到8.63%創下15年來新高，失業率3.35%亦寫下新低，消費者物價指數年增率則穩定的保持在2%以下，整體物價穩定，顯示臺灣具高度經濟韌性。

卓榮泰指出，台灣與澳洲長年在經貿、民主及人權價值上關係密切，雙方理念相近，經貿往來頻繁。未來政府將持續深化雙方在產業、科技、能源等領域之合作，並透過多元交流機制，強化臺澳雙邊關係；在體育與文化方面，世界棒球經典賽（WBC）等國際賽事，強調競技過程亦是學習進步的重要契機，政府將持續推動國際文化與體育的合作交流。

卓榮泰表示，墨爾本臺灣同鄉會為年輕且具活力之組織，近年積極推動多項文化與公共活動，包括首次於澳洲舉辦「回望二二八：音符中的真相與啟示」活動、去年5月舉辦「2025墨爾本臺灣電影節」播放《悲情城市》4K修復版，以及於雅拉河（Yarra River）舉辦國慶郵輪活動，有效提升臺灣能見度；此外，在今年2月「臺灣華語文學習中心－墨爾本臺灣學校」揭牌成立，樹立臺灣澳洲文化交流的重要里程碑。

卓榮泰亦提到近來引發關注的十項「惠臺措施」，院長比喻這就像是「一籃水果送了好幾十次」，內容多屬過去曾提出之項目，可是每一次重要的時候就因各種因素中斷，對我國農漁業及相關產業造成不確定性與衝擊傷害，顯示在特定情勢下，經貿往來仍可能受到非市場因素干擾，影響產業穩定發展。

卓榮泰進一步指出，澳洲過去和中國經貿往來的類似經驗即可供借鏡，澳洲政府於2020年至2024年發起調查2019冠狀病毒（COVID-19）疫情溯源，因而引發中國採取一系列不利澳洲的貿易措施，導致特定產品貿易受限，對產業與經濟造成影響。此案例給予全世界重要啟示，關於極權國家透過人海戰術作為貿易障礙，將造成許多負面影響。對此，政府將持續強化因應作為，協助國內產業分散市場、穩定供應鏈，並拓展與理念相近國家之投資、合作與交流機會，同時透過相關部會積極推動各項措施，提升整體經濟韌性與風險承受能力。

卓榮泰表示，不僅針對高科技產業，政府也會兼顧中小微企業，協助其提升競爭力與拓展國際市場，確保整體經濟體質穩健。臺灣和澳洲之間已經開展經濟、科技和能源領域的合作，成為強而有力的互補，他特別引用林見松國策顧問的名言，「臺灣是一個海島國家，更要想方設法的走出去」，政府必須持續強化與國際的連結，透過擴大貿易往來及深化合作關係，讓臺灣產品走向世界，同時引進國際資源，提升國家競爭力。

卓榮泰指出，臺灣雖位處地緣政治關鍵位置，實際上臺灣社會自由、開放且安全，人民日常生活穩定便利，這就是數十年來樹立的屬於臺灣2,350萬人民的自由民主的生活方式，亦是政府所致力要維持的模式。卓院長再次呼籲，政府目前編定的400億美金《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》和3兆350億新臺幣的中央政府總預算至今仍未付委，期盼朝野能夠開啟合作的契機，為國家共同走下去。

最後，卓榮泰表示，政府將持續強化國內治理、推動相關預算及國防建設，並深化與國際社會連結，提升臺灣整體發展動能與國際能見度，鞏固在印太區域之重要地位。卓院長並感謝訪團長期心繫臺灣、支持國家發展，盼未來持續攜手合作，共同促進臺灣在全球的貢獻與影響力。

隨後，墨爾本臺灣同鄉會長饒瑞沛致詞時表示，臺灣同鄉會自1993年於墨爾本成立至今已33年，其目標便是透過民間力量，向澳洲社會傳達臺灣的熱情與實力。饒會長指出，近年來臺僑在澳洲日益受到重視，臺僑也透過澳洲智庫、演講等管道，持續傳達臺灣地位重要性，讓澳洲主流社會更認識臺灣；此外，也持續透過國民外交，積極推動臺灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、WHO（世界衛生組織）等協定及組織。

饒瑞沛進一步指出，同鄉會亦積極辦理各項文化與公共事務活動，包括國慶系列活動、「回望二二八」紀念活動及青年參與計畫等，凝聚僑界向心力，並強化第二代融入當地主流社會。未來將持續與駐外單位及僑務體系合作，培育青年世代，深化臺澳在經貿、文化及各領域連結，讓臺灣在國際社會持續發光發熱，並為國家整體發展貢獻力量。

美方 行政院長 失業率

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