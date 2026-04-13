雷虎：不對稱消耗戰 量產與持續供應是核心競爭力

雷虎科技董事長陳冠如於「民主之盾：第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」指出，不對稱作戰已進入「消耗戰」時代，決勝關鍵不在單一裝備性能，而在於工業化量產與持續供應能力，能穩定、大量交付低成本無人載具的產業體系，才是戰場真正核心競爭力。

雷虎科技今天發布「鐵三角」無人機 PapaDELTA系列巡飛彈（Loitering Munition），該系列以鋁合金沖壓製程為核心，顛覆傳統以複合材料手工製造為主的生產模式，大幅提升產能、結構一致性與製造效率，打造具備工業化規模的自殺型無人機系統，目標是在不對稱作戰中建立壓倒性的「數量優勢」。

福和會於11日在台北晶華酒店舉辦「民主之盾：第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」，邀集國際重要軍事與戰略領袖與會，包括美國前太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）、前日本統合幕僚長岩崎茂、前日本海上自衛隊幕僚長武居智久、前日本陸上自衛隊幕僚長岩田清文、菲律賓前陸軍副司令基尼德（Leodevic B. Guinid）、前韓美聯合司令部副司令任浩永、外交部長林佳龍、福和會理事長陳彥升、外交部無人機外交小組執行長江振瑋、工研院院長張培仁及雷虎科技董事長陳冠如等，與台灣產官學界共同探討無人機與印太戰略發展。

福和會於論壇後，在4月12日赴雷虎科技總部交流，深入了解台灣無人機供應鏈與製造能量。

呼應此一戰略思維，雷虎科技發布「鐵三角」無人機PapaDELTA 系列巡飛彈（Loitering Munition），對應美軍LUCAS架構需求，並具備高度模組化設計，可延伸應用至無人水面載具（USV）及其他多型無人載具平台，形成跨載具的量產能力與整體戰力輸出。透過標準化與工業化生產，雷虎進一步推動無人載具從「精品化」走向「規模化」。

雷虎說明，相較傳統製程，鋁沖壓具備供應鏈成熟、成本可控與快速生產優勢，並符合國際「非紅供應鏈」要求，可支援高強度戰場消耗。雷虎強調，未來戰場拚的是無人水面載具、無人航空等無人載具「產能曲線」，而非單一裝備性能。

此外，雷虎科技已取得美國Blue UAS認證第一視角自殺無人機（FPV）系統，具備資安與供應鏈合規優勢，可直接銜接美國及盟友採購體系；結合鋁沖壓量產能力，雷虎形成「可量產、可合規」的雙重競爭門檻。

面對印太安全局勢升溫，雷虎科技強調，將持續深化與美日等民主夥伴合作，強化非紅供應鏈與工業化製造能力，成為第一島鏈防衛體系中可持續供應的關鍵節點，並積極掌握全球無人載具快速成長的戰略商機。