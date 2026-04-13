快訊

美股早盤／川普封鎖荷莫茲海峽油價飆...道瓊跌逾300點 英特爾逆勢揚

伊朗港口封鎖令倒數計時 台指期夜盤上半場以靜制動

見一面超難！梁朝偉現身信義區引暴動 來台首夜加班「體力驚人」

聽新聞
0:00 / 0:00

雷虎：不對稱消耗戰 量產與持續供應是核心競爭力

中央社／ 台北13日電
福和會於4月11日在台北晶華酒店舉辦「民主之盾：第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」，並於4月12日赴雷虎科技總部交流，深入了解台灣無人機供應鏈與製造能量。圖／雷虎提供（中央社）
福和會於4月11日在台北晶華酒店舉辦「民主之盾：第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」，並於4月12日赴雷虎科技總部交流，深入了解台灣無人機供應鏈與製造能量。圖／雷虎提供（中央社）

雷虎科技董事長陳冠如於「民主之盾：第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」指出，不對稱作戰已進入「消耗戰」時代，決勝關鍵不在單一裝備性能，而在於工業化量產與持續供應能力，能穩定、大量交付低成本無人載具的產業體系，才是戰場真正核心競爭力。

雷虎科技今天發布「鐵三角」無人機 PapaDELTA系列巡飛彈（Loitering Munition），該系列以鋁合金沖壓製程為核心，顛覆傳統以複合材料手工製造為主的生產模式，大幅提升產能、結構一致性與製造效率，打造具備工業化規模的自殺型無人機系統，目標是在不對稱作戰中建立壓倒性的「數量優勢」。

福和會於11日在台北晶華酒店舉辦「民主之盾：第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」，邀集國際重要軍事與戰略領袖與會，包括美國前太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）、前日本統合幕僚長岩崎茂、前日本海上自衛隊幕僚長武居智久、前日本陸上自衛隊幕僚長岩田清文、菲律賓前陸軍副司令基尼德（Leodevic B. Guinid）、前韓美聯合司令部副司令任浩永、外交部長林佳龍、福和會理事長陳彥升、外交部無人機外交小組執行長江振瑋、工研院院長張培仁及雷虎科技董事長陳冠如等，與台灣產官學界共同探討無人機與印太戰略發展。

福和會於論壇後，在4月12日赴雷虎科技總部交流，深入了解台灣無人機供應鏈與製造能量。

呼應此一戰略思維，雷虎科技發布「鐵三角」無人機PapaDELTA 系列巡飛彈（Loitering Munition），對應美軍LUCAS架構需求，並具備高度模組化設計，可延伸應用至無人水面載具（USV）及其他多型無人載具平台，形成跨載具的量產能力與整體戰力輸出。透過標準化與工業化生產，雷虎進一步推動無人載具從「精品化」走向「規模化」。

雷虎說明，相較傳統製程，鋁沖壓具備供應鏈成熟、成本可控與快速生產優勢，並符合國際「非紅供應鏈」要求，可支援高強度戰場消耗。雷虎強調，未來戰場拚的是無人水面載具、無人航空等無人載具「產能曲線」，而非單一裝備性能。

此外，雷虎科技已取得美國Blue UAS認證第一視角自殺無人機（FPV）系統，具備資安與供應鏈合規優勢，可直接銜接美國及盟友採購體系；結合鋁沖壓量產能力，雷虎形成「可量產、可合規」的雙重競爭門檻。

面對印太安全局勢升溫，雷虎科技強調，將持續深化與美日等民主夥伴合作，強化非紅供應鏈與工業化製造能力，成為第一島鏈防衛體系中可持續供應的關鍵節點，並積極掌握全球無人載具快速成長的戰略商機。

美國 工研院 無人機 雷虎科技

延伸閱讀

前美軍上將：台灣軍隊演練次數不夠 每天練才能進步

綠委邀專家辦論壇　盼支持國防預算強化海上防衛能力

中鋼盼促成台灣機器人動力系統　助企業進軍全球供應鏈

相關新聞

國營事業也得繳碳費！5月台電估要繳3.94億元、中油1.35億元

國內5月首次繳交碳費，扮演「物價消波塊」的國營事業也難逃。累虧達3,500億元台電預計碳費要繳3.94億元碳費。目前因中東戰事頂著龐大財務壓力的中油，在提出自主減量計畫、並申請認定屬高碳洩漏風險者，碳費有望降至1.35億元。

中東局勢衝擊油價…立委提發1萬元「石油津貼」 主計總處回應了

中東衝突引發原物料上揚，恐進一步衝擊國內民生物價漲勢。國民黨立委羅明才13日在立法院財委會提案，主張政府應再次普發每人1萬元的「石油津貼」，並引用主計總處數據指出，此舉可望拉抬國內生產毛額（GDP）成長0.415個百分點。主計總處主計長陳淑姿回應，目前仍先以凍漲措施為主。

不畏外資進進出出 韓股及台股4月以來漲幅稱霸全球主要股市

中東戰爭局勢不斷變化，外資在新興亞股頻繁進出。美伊上周短暫休兵，外資重回新興亞股，回補台股61.2億美元最多，其次是買超南韓34.5億美元。新興亞股上周普遍大反彈，以南韓漲8.9%最悍，其次是台股漲8.7%。

雷虎：不對稱消耗戰 量產與持續供應是核心競爭力

雷虎科技董事長陳冠如於「民主之盾：第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」指出，不對稱作戰已進入「消耗戰」時代，決勝關鍵不在單一...

強化中小企業財務體質 經濟部遴聘127位榮譽會計師

為強化中小企業財務體質，經濟部中小及新創企業署今天舉辦「115至116年中小企業榮譽會計師授證典禮暨共識營」，今年共遴聘...

都更修法爭議…國土署：提供社宅才享容獎 嚴審公共性

民間團體質疑，內政部提都更條例修法加碼放寬容積獎勵，通案性鬆動都市環境承載原則。內政部國土署回應，將要求實質提供社會住宅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。