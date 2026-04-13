強化中小企業財務體質 經濟部遴聘127位榮譽會計師

為強化中小企業財務體質，經濟部中小及新創企業署今天舉辦「115至116年中小企業榮譽會計師授證典禮暨共識營」，今年共遴聘127位榮譽會計師，持續擴大財會專業輔導量能。中企署指出，自103年推動「中小企業榮譽會計師制度」以來，累計已服務逾2.6萬家次中小企業。

中企署今天發布新聞稿表示，中小企業在營運過程中，常面臨記帳、報稅、資金規劃、融資準備、股權安排及營運管理等財務問題，可透過「馬上辦服務中心」網站財會資源專區，申請榮譽會計師線上諮詢與診斷輔導服務，平均24小時內即可獲得專業回應，並可依需求採電話、視訊、現場或到場輔導等多元方式協助。

中企署表示，今年度導入主動關懷服務及「經營風險與公司治理」專題講座，協助企業因應國際情勢、資金風險及內控制度挑戰，並同步推出數位教材、短影音及Podcast等內容，提升企業財會學習便利性。

中企署指出，本屆127位榮譽會計師服務據點遍及全國，除具備稅務與財務實務經驗外，也熟悉碳盤查、永續揭露及國際市場等新興議題，可協助企業因應轉型需求。

本次授證邀集中華民國會計師公會全國聯合會及台中市、高雄市、台北市及台灣省會計師公會共同參與，展現政府與財會專業攜手合作，持續協助中小企業提升財務管理與永續經營能力。

中企署強調，未來將持續優化榮譽會計師制度與培訓機制，結合各地服務據點擴大在地輔導量能，並強化線上與實體服務，協助中小企業即時取得財務與轉型支援，提升整體經營韌性。