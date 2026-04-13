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製造業464家工廠5月繳碳費！九成享有優惠價格 七成享排放量優惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

我國碳費制度於2025年上路，2026年5月首度繳納。經濟部產發署指出，約有464廠製造業須繳交碳費，90%廠商提出自主減量計畫享有優惠價格，並有326廠可適用排放量優惠，包括受國外傾銷營運不佳，以及受美國關稅衝擊顯著行業都可享有排放量優惠。據估計，今年5月製造業繳納的碳費將低於60億元。

台灣碳有價時代來臨。依環境部公布碳費費率，針對年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，估計今年464座工廠列為首波碳費徵收對象，包括鋼鐵、水泥、石化、半導體、光電等工廠。一般費率每公噸300元，優惠費率A、B各為每噸50元、100元。經濟部輔導業者於2025年6月提出自主減量計畫，適用優惠費率B，依統計，約416家、九成工廠都可享有優惠價格。

產發署官員指出，若高碳洩漏風險行業的「自主減量計畫」經核可，還可以額外適用「排放量調整係數值」0.2優惠，等同再打2折。

國際上通常認定排放量大且產品高度參與國際貿易之產業，可能因為國內碳管制力道高於其他國家，發生產業外移或該市場被進口產品取代，這種現象被稱為「碳洩漏」。「高碳洩漏風險行業」指的是發生「碳洩漏」風險較高的行業，依據環境部《碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則》，附表一明確列出鋼鐵、水泥、石化、紙漿等17個行業。產發署指出，有262廠可適用。

此外，若受國外商品傾銷之事業，主要產品屬財政部公告課徵反傾銷稅項目如陶瓷、金屬製品及鋁箔等，可向環境部申請高碳洩漏風險行業認定。至於營運狀況不佳之事業，依環境部審核原則規定，若事業於徵收年度碳費費額占營業毛利30%以上，或徵收年度營業毛利為負值者，可向環境部申請高碳洩漏風險行業認定，惟實際通過建議依環境部審查結果。目前約有17廠適用。

去年受到美國對等關稅影響，官員解釋，依環境部審核原則規定，應檢附經濟部核發之證明文件向環境部申請。因此產發署於2026年1月20日訂定「經濟部產業發展署核發碳費徵收對象受美國對等關稅政策顯著影響證明文件作業要點」，參考國際作法，公告「行業別整體銷美10%以上」的19個行業，如食品、橡膠業等，目前有47廠適用排放量優惠。

美國 經濟部 環境部 碳費

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