國營事業也得繳碳費！5月台電估要繳3.94億元、中油1.35億元

國內5月首次繳交碳費，扮演「物價消波塊」的國營事業也難逃。累虧達3,500億元台電預計碳費要繳3.94億元碳費。目前因中東戰事頂著龐大財務壓力的中油，在提出自主減量計畫、並申請認定屬高碳洩漏風險者，碳費有望降至1.35億元。

台電表示，台電所屬8座火力電廠依據氣候變遷因應法與碳費收費辦法規定，於2025年6月提出自主減量計畫，並於今年2月初獲環境部審查核定，碳費採優惠費率100元/噸計算。火力電廠應碳費收費排碳量計算，得扣除電力消費排放，2025年台電火力電廠自用排放量約394萬噸，需繳納碳費約3.94億元。台電將持續致力管控執行情形，落實自主減量計畫各項減量措施，努力達成指定目標。

至於中油則有5個碳費納管工廠，包括：桃園煉油廠、大林煉油廠、林園石化廠、台中液化天然氣廠及永安液化天然氣廠等，2024年度之收費排放量合計為662萬公噸。中油已於2025年5月前提出自主減量計畫之申請，且於2026年1月下旬經環境部函復審查通過。因此，應繳納之碳費金額估算由19.87億元（一般費率每公噸300元）降為約6.62億元（優惠費率每公噸100元）。

此外，中油也適用高碳洩漏風險的排放量優惠。中油說明，中油5廠已分別於2026年1月檢具相關文件向環境部申請認定屬高碳洩漏風險者，預計3個月內可得知結果。若經審查通過，預估應繳納之碳費金額可由6.62億元降為約1.35億元。

中油表示，前述碳費納管5個工廠之自主減量計畫內容以轉換低碳燃料、提升能源效率、製程改善、使用再生能源等減量策略為主軸，相關措施如桃園煉油廠汽電共生鍋爐轉換低碳燃料，由燃料油轉換成天然氣；大林煉油廠加熱爐燃燒器汰舊換新等。