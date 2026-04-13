美伊情勢持續膠著 美股基金近周吸金225億美元居冠

市場樂觀期待中東停火協議，股市持續走揚，資金板塊快速輪動。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年4月3日至4月8日止近一周，美股基金持續淨流入且以225.16億美元居冠、資金力道明顯放大，其次為已開發歐洲股票基金7.27億美元。

安聯投信表示，中東衝突出現曙光，美國總統川普宣布對伊朗攻擊暫停二周，表示對與伊朗達成協議非常樂觀，市場期待外交途徑解決中東衝突，油價大跌，市場壓力緩解，激勵股市快速反彈，但後續仍須關注荷莫茲海峽船舶通行是否會擴大。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美國暫停對伊朗攻擊，儘管川普稱將保持軍事部署；隨地緣衝突暫時避免升級，風險偏好回升支持股市反彈，近期各類股普遍上漲，僅能源收低。

展望後市，莊凱倫表示，對2026年股市仍保持樂觀看法，主要是由基本面所支持，企業方面，看到許多產業獲利成長加速，同時在非科技產業，部分企業已展現領先使用AI技術優勢，而目前這仍被低估；市場方面，資金輪動加速，個股表現分化與漲勢擴散，這都有助選股、分散布局並創造超額報酬機會。

回到基本面，莊凱倫表示，儘管中東局勢仍未塵埃落定，超大型雲端服務商資本支出占營運現金比率上升，並繼續以驚人速度擴大資本支出，對AI進行投資，反映出幾件事：首先，目前算力需求無法滿足，考量AI滲透率、使用率的提升，新型需求如AI代理、通用AI模型、特定產業模型及廣泛的應用增加，算力缺口在未來更可能是擴大，而非減少。

就需求端，莊凱倫表示，目前提供AI服務企業營收一年內快速成長超過10倍，從生成式AI支援單次請求、回應內容生成，到現在代理型AI支援複雜工作，自動化管理，從基礎模型邁向推理推論模型，人工智慧已實際走向每日生活之中，AI導購、科學研發、自動駕駛、AI助理等，AI影響各式各樣產業，預計這樣驅動成長有望迎來指數級突破。