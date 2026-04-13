追上AI發展黃金期！經部產發署輔導 逾2,000家企業導入AI科技

經濟部產業發展署13日表示，AI發展為全球趨勢，我國 AI國力逐漸提升，截至2026年3月底，經濟部組成產業競爭力輔導團已輔導2,058家企業導入AI，其中中小企業占91%。產發署表示，AI發展在未來3至5年黃金期期間，台灣仍會持續加速推動AI應用於百工百業。

產發署表示，經濟部已於2025年10月啟動產業競爭力輔導團，串聯全台法人團體與產業公協會，由工研院、精機中心、金工中心、石資中心成立區域輔導中心及44個次產業輔導團，提供企業從「諮詢診斷、進廠輔導、AI工具導入」的一條龍服務，以協助企業找出真正的痛點，提供AI導入建議，選擇最適合的工具與應用情境，讓AI不只是一次性導入，而是內化為企業核心能力。

針對企業進一步創造價值的需求，經濟部透過韌性特別預算推動研發轉型支持，提供個案最高500萬元、聯盟最高4,000萬元補助，協助企業進行技術加值與跨域整合，將AI應用延伸至新產品、新工法及關鍵模組開發，進而切入關鍵供應鏈或新市場，導入AI應用及研發之企業，合計至少197家獲得補助，補助金額已達9億元。

在補強企業人才上，產發署已推動多元人才培訓與能力認證機制，協助產業補足缺口，包括：透過「AI新秀」計畫，培育具實作能力的新世代人才；推動「在職菁英計畫」，協助企業在職員工進行技能升級或轉職準備；並且建立「AI應用規劃師（iPAS）」能力鑑定制度，協助與媒合所需人才，透過推動考試費用減半與減免措施，降低門檻，鼓勵更多人投入AI領域，目前已有超過2.1萬人參與鑑定、8,464人取得證照，並促成4,800家企業優先聘僱獲證人才。

AI發展為全球趨勢，當前世界各國將AI視為影響未來國安、國力、經濟前景之關鍵，生成式AI帶來的變革，正逐步牽動各國對科技自主性的重視。根據Global AI Index 統計，台灣由 2024 年第 21 名上升至 2025 年第 16 名，進步 5 名，超越印度、丹麥、瑞典、挪威等國，顯示我國 AI國力逐漸提升。AI發展在未來3至5年黃金期期間，台灣仍會持續加速推動AI應用於百工百業，穩健推動產業AI轉型。

產發署強調，AI國力的提升是涵蓋基礎建設、資料治理、人才培育、產業應用及創新環境等多面向整體表現。面對全球AI競賽，台灣具備產業基礎與技術優勢，透過跨部會穩健推動產業AI轉型，積極協助企業把握台灣當前技術成熟契機，全面推動AI應用落地，進一步擴張現有優勢。產發署將持續扮演「推動者與整合者」角色，協助中小企業跨越轉型門檻，將AI轉化為實際競爭力，確保台灣在這一波AI浪潮中不僅不落後，更能創造新一波產業成長動能。