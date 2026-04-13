台灣機械出口連續14個月成長 後市審慎樂觀

機械公會13日公布2026年3月台灣機械出口持續成長，年增14.5%，這也是從2025年2月起，連續14個月呈現正成長；累計第1季出口以美元計算年增18.3%，顯示國內機械產業穩定成長中。

近期美國、以色列對伊朗發動戰爭雖使航運受阻、能源成本上漲，台灣機械業3月出口並未受太大影響，由於日前雙方談判破裂，後續影響仍需持續觀察。

機械公會指出，受中東戰事影響，全球經濟發展充滿不確定性，但台灣在半導體與人工智慧AI伺服器的強勁需求帶動下，台灣電子設備出口成長迅速，連帶推升台灣機械產業出口成長，帶來穩定的力量。

根據機械公會公布數據，3月機械出口值29.76億美元，較2月出口值23.22億美元成長28.2%；較2025年同期25.99億元成長14.5%。若以新台幣計算941.68億元，較去年同期成長10.3%。

統計今年前3月機械出口值累計82.7億美元，較去年同期69.6億美元成長18.3%。以新台幣計價約2612.53億元，較去年同期成長13.8%。

公會分析，3月台灣機械出口值持續成長，從2025年2月起，已連續14個月呈現正成長，今年前3月出口以美元計算年增18.3%，顯示目前台灣機械產業穩定成長。

公會指出，電子設備3月出口大幅成長，出口金額6億美元，年成長70.8%，是帶動台灣機械產品3月出口大幅成長的重要因素。

觀察工具機產品，台灣工具機暨零組件工業同業公會統計數據顯示，3月工具機出口金額1.7億美元，月增29.5%、年減4.8%，累計今年前3月工具機出口金額4.57億美元，仍較去年同期成長1.2%，出口金額已大幅回升。

觀察匯率，機械公會指出，近期因伊朗戰事與避險需求，亞洲匯率紛紛走貶，但新台幣匯率仍不利台灣機械出口競爭，對手國包括日圓及韓元貶值幅度相對大，對台灣機械出口持續造成訂單取得不易的壓力。