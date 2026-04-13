快訊

伊朗戰爭讓油價飆漲 美財長點名這兩個地區首當其衝

李貞秀要求辭任立委獲取金額補償 民眾黨：違反公職倫理

連續4年雙媽會！白沙屯媽、大甲媽互動升溫 信徒：感情愈來愈好

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣機械出口連續14個月成長 後市審慎樂觀

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

機械公會13日公布2026年3月台灣機械出口持續成長，年增14.5%，這也是從2025年2月起，連續14個月呈現正成長；累計第1季出口以美元計算年增18.3%，顯示國內機械產業穩定成長中。

近期美國以色列伊朗發動戰爭雖使航運受阻、能源成本上漲，台灣機械業3月出口並未受太大影響，由於日前雙方談判破裂，後續影響仍需持續觀察。

機械公會指出，受中東戰事影響，全球經濟發展充滿不確定性，但台灣在半導體與人工智慧AI伺服器的強勁需求帶動下，台灣電子設備出口成長迅速，連帶推升台灣機械產業出口成長，帶來穩定的力量。

根據機械公會公布數據，3月機械出口值29.76億美元，較2月出口值23.22億美元成長28.2%；較2025年同期25.99億元成長14.5%。若以新台幣計算941.68億元，較去年同期成長10.3%。

統計今年前3月機械出口值累計82.7億美元，較去年同期69.6億美元成長18.3%。以新台幣計價約2612.53億元，較去年同期成長13.8%。

公會分析，3月台灣機械出口值持續成長，從2025年2月起，已連續14個月呈現正成長，今年前3月出口以美元計算年增18.3%，顯示目前台灣機械產業穩定成長。

公會指出，電子設備3月出口大幅成長，出口金額6億美元，年成長70.8%，是帶動台灣機械產品3月出口大幅成長的重要因素。

觀察工具機產品，台灣工具機暨零組件工業同業公會統計數據顯示，3月工具機出口金額1.7億美元，月增29.5%、年減4.8%，累計今年前3月工具機出口金額4.57億美元，仍較去年同期成長1.2%，出口金額已大幅回升。

觀察匯率，機械公會指出，近期因伊朗戰事與避險需求，亞洲匯率紛紛走貶，但新台幣匯率仍不利台灣機械出口競爭，對手國包括日圓及韓元貶值幅度相對大，對台灣機械出口持續造成訂單取得不易的壓力。

美國 以色列 伊朗 中東

延伸閱讀

境外金融中心獲利躍進 中東戰爭紛擾 市場憂心高檔轉折

爆發成長 3月出口突破800億美元

美國取代陸港 成我最大貿易夥伴

3月出口熱 有望連29紅 財部預估規模上看667億美元

相關新聞

國營事業也得繳碳費！5月台電估要繳3.94億元、中油1.35億元

國內5月首次繳交碳費，扮演「物價消波塊」的國營事業也難逃。累虧達3,500億元台電預計碳費要繳3.94億元碳費。目前因中東戰事頂著龐大財務壓力的中油，在提出自主減量計畫、並申請認定屬高碳洩漏風險者，碳費有望降至1.35億元。

中東局勢衝擊油價…立委提發1萬元「石油津貼」 主計總處回應了

中東衝突引發原物料上揚，恐進一步衝擊國內民生物價漲勢。國民黨立委羅明才13日在立法院財委會提案，主張政府應再次普發每人1萬元的「石油津貼」，並引用主計總處數據指出，此舉可望拉抬國內生產毛額（GDP）成長0.415個百分點。主計總處主計長陳淑姿回應，目前仍先以凍漲措施為主。

因應中東戰事平穩物價 主計總處：預算缺口近1,300億元

中東局勢動盪震盪全球能源市場，主計總處主計長陳淑姿13日透露，為因應中東戰事引發的油電與民生物資波動，經各部會盤點，預計需投入1,292億元支應各項平穩措施；由於原特別預算剩餘額度受限於法規無法直接挪用，可能需要用另立特別條例方式籌措財源。

立委建議普發石油津貼1萬元 主計長：先以油價凍漲為主

美伊戰事談判破裂，美國總統川普揚言封鎖荷莫茲海峽，國際油價再度飆升，國民黨立委羅明才今日建議，政府可以考慮比照南韓發放「石油津貼」，建議發放每人1萬元的補助以減輕年輕人與民眾面臨萬物齊漲的負擔。

美伊情勢持續膠著 美股基金近周吸金225億美元居冠

市場樂觀期待中東停火協議，股市持續走揚，資金板塊快速輪動。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年4月3日至4月8日止近一周，美股基金持續淨流入且以225.16億美元居冠、資金力道明顯放大，其次為已開發歐洲股票基金7.27億美元。

影／送給台灣下一代最好的禮物 鄭麗君稱讚玉山金捐200座圖書館

行政院副院長鄭麗君、玉山金控暨玉山銀行創辦人黃永仁、玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州、教育部政務次長劉國偉、外貿協會董事長黃志芳、教育部前部長及考試院前院長黃榮村等人一起出席「玉山黃金種子計畫感恩活動」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。