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影／送給台灣下一代最好的禮物 鄭麗君稱讚玉山金捐200座圖書館
行政院副院長鄭麗君、玉山金控暨玉山銀行創辦人黃永仁、玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州、教育部政務次長劉國偉、外貿協會董事長黃志芳、教育部前部長及考試院前院長黃榮村等人一起出席「玉山黃金種子計畫感恩活動」。
行政院副院長鄭麗君寫上「好奇心是超能力 世界等你去探索」祝福卡給孩子，致詞時稱讚玉山黃金種子計畫打造的200所圖書館，是孩子一輩子的心靈跟視野，是送給台灣下一代最好的禮物，是對台灣未來最好的投資。
活動最後由屏東地磨兒國小學生與玉山合唱團共同合唱「天使」，表達真誠的感謝，最後更由小學生一一送給與會來賓手寫的感謝明信片，致上深深的謝意。
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