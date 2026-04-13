工程會揭曉2025年採購稽核考核成績 4部會、6縣市獲優等

行政院公共工程委員會今（13）日公布2025年採購稽核小組績效考核結果，其中財政部、衛生福利部、內政部及環境部等4個部，以及桃園市、新北市、台北市、台中市、臺南市及澎湖縣等6個地方政府榮獲優等肯定。

工程會表示，有16個部會及22個地方政府設立採購稽核小組，本次獲評優等機關，不僅案卷資料完整、稽核報告品質優良，且能掌握行政時效，落實受稽核機關改正措施的後續追蹤，並透過整理相關缺失案例主動宣導，將發現的問題回饋建立解決機制，讓稽核監督結果發揮最大成效。

工程會補充說明，採購稽核機制的核心目的，在於透過稽核監督手段，積極協助各機關依法辦理採購並導正不當行為，進而營造更加公開、公平與透明的採購環境。2025年的考核結果顯示，各稽核機關已普遍展現主動精進、有效監督的積極態度，這與工程會自2019年起推行的「全生命週期採購稽核監督重點」有關。透過這套體系，稽核範疇已不侷限於單一階段的程序合法，更延伸至採購的全生命週期，有助於稽核監督效能持續穩定精進。

工程會表示，未來將持續與各機關稽核小組合作深化監督作為，除了要求採購程序的合規性，也將透過數據分析強化稽核選案的代表性，藉由稽核品質與監督效果的發揮提升政府行政效能，進而深化社會大眾對公共建設及採購程序的信任。