中油公司：5月起油輪月月到港

行政院長卓榮泰13日指出，當前中東情勢尚未緩和，未來對於能源及各類原物料的供應，仍存在不確定變數，持續請各部會滾動檢討情勢發展，此外，未來若干品項供需秩序日趨平穩，但中下游供應鏈仍出現不合理漲價，或在成本回復後未即時反映於售價，以及有不法囤積哄抬等情形，將請法務部及公平會等強化稽查，遏止不當行為，恢復市場秩序。

2026-04-13 16:37