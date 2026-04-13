卓揆緊盯國際情勢與原物料供應鏈動態 強化聯合稽查遏止不當行為

行政院長卓榮泰13日指出，當前中東情勢尚未緩和，未來對於能源及各類原物料的供應，仍存在不確定變數，持續請各部會滾動檢討情勢發展，此外，未來若干品項供需秩序日趨平穩，但中下游供應鏈仍出現不合理漲價，或在成本回復後未即時反映於售價，以及有不法囤積哄抬等情形，將請法務部及公平會等強化稽查，遏止不當行為，恢復市場秩序。

受到中東情勢動盪影響，能源及各項原物料供應鏈持續動盪，行政院今日再度召開「因應中東衝突民生安定專案會議」，會中卓榮泰指出，在塑料供應方面，已增產5,000噸原料乙烯，最終可生產約12.5億個1斤塑膠袋，並以國內優先為原則，同時依急迫性與民生重要性排序，優先供應醫材、農業生產資材、民生生活物資及其他工業用途。

能源部分，卓榮泰說，政府持續以穩定供應為首要目標，目前國內油價、電價及液化天然氣（LNG）供應均維持穩定。為照顧國內民生，國內汽、柴油價格維持「亞鄰最低價」；天然氣已完成4-5月船期調度，供應無虞；6月氣源已完成95％調度，並開始展開7月後貨源安排，確保國內天然氣供應無虞。

另外，其中攸關民眾生命健康的藥品、醫材，衛生福利部食品藥物管理署與經濟部產業發展署協作，媒合國內藥品與醫材上下游供應鏈，確保供料無虞。

卓榮泰說，前中東情勢尚未緩和，未來對於能源及各類原物料的供應，仍存在不確定變數，請各部會仍須緊盯所有原物料的來源、製程、調度、分配，以及媒合機制，全面掌握供應鏈動態，確保各項物資供需秩序維持平穩。另外，肥料、飼料及農漁業相關用品目前供應尚屬穩定，並已採取凍漲措施，後續仍請持續關注相關情勢變化，滾動檢討，並適時提出相關精進措施。

不過，他也強調，若干品項供需秩序日趨平穩，各類民生、消費、醫療及工業用品，如原物料生產足量、製品供應充裕，但中下游供應鏈仍出現不合理漲價，或在成本回復後未即時反映於售價，以及有不法囤積哄抬等情形，請法務部及公平交易委員會強化聯合稽查，並請各縣市採取相對應作為全力協助，確實遏止不當行為，恢復市場秩序，降低對民生及產業的影響。同時也感謝法務部廉政署、調查局、各地方檢察署及公平會等機關同仁啟動物價聯合稽查，對於哄抬囤積等不法行為確實發揮嚇阻作用。

卓榮泰強調，面對國際情勢變動，政府一方面積極推動國內各項建設，確保經濟發展；另一方面亦強化跨部會聯合稽查力道，對於不法行為加強查處，確保市場秩序與民生安定。