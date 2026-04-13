印度東部樞紐加爾各答發展科技業 台廠投資具利基

加爾各答地理位置優越，位於各界進入印度東部、東北部發展的要道。加爾各答近年力求轉型，試圖成為印度東部科技發展樞紐，而台灣在相關產業具有優勢，成為前進當地投資利基。

在英國殖民時期，印度首都設在加爾各答（Kolkata），英國人在加爾各答及周遭地區，廣設港口、鐵路、公路等基礎設施，使加爾各答成為進入印度東部、東北部，以及前往孟加拉、尼泊爾、不丹及東南亞鄰國的重要門戶。

過去，加爾各答是茶葉、黃麻、煤炭、鋼鐵等商品出口的重要管道，如今它仍在貿易、物流上發揮關鍵作用。

印度東北地區的地理位置相對偏遠，在貿易、交通、醫療、教育等面向上，都高度仰賴加爾各答。

台北世界貿易中心駐加爾各答辦事處主任陳瑋告訴中央社，加爾各答作為匯聚河運、海運、鐵路、公路及航空等多項交通的運輸樞紐，奠定絕佳發展基礎。

陳瑋表示，印度東部地區傳統上以礦產、鋼鐵、黃麻輸出為主要產業，近年來則極力發展基礎建設，以及綠能、再生能源等產業。

陳瑋指出，近年來，印度東北部阿薩姆邦（Assam）引進塔塔集團（TATA Group）的封裝測試廠，西孟加拉邦（West Bengal）也選擇在首府加爾各答附近推動「東部矽谷」計畫，這些都是加爾各答成為印度東部發展樞紐的關鍵。

駐印度代表陳牧民表示，加爾各答是印度東部最大城市，人口超過1500萬。它不僅是西孟加拉邦首府，也是進入印度整個東北地區7個邦的門戶。

他指出，印度過去發展偏重在西部和南部，預估未來發展會慢慢走向東部，特別是以加爾各答為中心，再拓展到印度東北地區。

陳牧民說，這幾年印度為維持區域發展平衡，將高科技產業逐漸移往東部，特別是加爾各答和阿薩姆地區；在半導體產業方面，印度目前選定地點，要設一批半導體封測廠，其中一家就落腳在阿薩姆邦。

陳牧民告訴中央社記者，截至目前，包括加爾各答和阿薩姆邦在內，整個印度東北地區台商數量還很少。但觀察未來發展趨勢，無論對台商或外商來說，印度東北部都是值得投資的地區。