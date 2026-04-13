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銅市場焦點再度回到中長線供需結構的基本面

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信分析LME與上海期交所的銅庫存自年初開始持續累積，造成供給力道強於消費力道的市場認知。加上美伊戰爭引發市場對未來通膨升溫與實體需求偏弱的擔憂，在雙重壓力影響下，部分資金選擇獲利了結，價格主導因素由長期供需短口的憂慮，轉向短期供過於求的擔心。

不過，隨著美國總統川普宣布停戰兩周消息傳出，中東地緣政治緊張局勢明顯轉為緩和，市場焦點再度回到製造業數據及全球供需成長，並為銅價帶來立即性的支撐。其中，大陸官方製造業PMI由2月的49，上升至3月的50.4，重新回到榮枯水位之上，上海期交所銅庫存也因為下游企業積極採購而下降。因此上周的COMEX高級銅期貨(7月合約)延續3月下旬以來的反彈，持續向上走升，而且力道有轉強的跡象。

街口投信表示，而在地緣政治影響逐漸緩和的狀況下，市場關注的焦點再度回到中長期供需結構的基本面。一方面，電動車、再生能源與電網強化升級等電氣化相關投資，在近年持續改變銅的結構性需求。另一方面，礦區擴產遲緩與頻繁的供給中斷，使得上游的銅礦供給在短期內難以快速擴張，間接造成區域性供需吃緊的局面。雖然目前全球的主要庫存水位仍有偏高的疑慮，但許多國際機構如IEA等，對中長期缺口的警示仍在，因此長線資金大多將此次的回檔視為短線修正，而非長期偏多結構的反轉。

大陸 美國 美伊戰爭 銅價

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