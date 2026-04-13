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全球黃豆壓榨需求持續成長 減緩市場對供給過剩的擔憂

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
圖為美國密蘇里州吉迪恩一台施肥機正在為黃豆田施肥。路透資料照片
圖為美國密蘇里州吉迪恩一台施肥機正在為黃豆田施肥。路透資料照片

美國農業部在4月的WASDE報告中預估，2025/26 年度美國黃豆期末庫存維持在3.5億蒲式耳，但在需求結構上做出調整，呈現內強外弱的格局。報告顯示，期初庫存為3.25億蒲式耳、產量為42.62億蒲式耳、進口量為2,500萬蒲式耳，合計供給將達到46.12億蒲式耳。

其中，美國國內的壓榨量上調至26.1億蒲式耳，反應生質柴油與內需對黃豆油與豆粕需求持續增強。但出口預估量下調至15.4億蒲式耳，凸顯在巴西與其他南美國家的供應競爭下，美國黃豆在國際市場上仍面臨壓力。整體而言，美國黃豆的供需狀況，仍屬於寬鬆但不過剩。同時，美國黃豆的平均農場價格預估，較前一個月上調0.1美元，每蒲式耳為10.3美元，這也間接反映出，內需以及壓榨端對價格的支撐力道。

街口投信表示，在全球庫存與產量的部分，USDA將2025/26年度全球黃豆期末庫存小幅下調至1.2479億噸，主要是因為壓榨量預估微幅上調所致，而對巴西與阿根廷產量的預估則維持不變，分別為1.8億與4,800萬噸，不過將巴拉圭產量上調至1,200萬公噸；這顯示出，儘管南美洲的供應仍然龐大，但全球壓榨需求持續成長，將逐步吸收部分增量產出，減緩市場對嚴重供給過剩的擔憂。

阿根廷 美國 農業部 黃豆

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