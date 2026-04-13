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美伊談判不歡而散…衝突恐再度爆發 油價漲跌變數多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
受到市場觀望美伊談判的影響，國際油價上周五（10日）呈現震盪走低的格局。根據路透社報導，由於伊朗不願在核計畫與開放荷莫茲海峽等議題進行退讓，導致周末的美伊談判無疾而終、不歡而散。油價示意圖。圖／AI生成
受到市場觀望美伊談判的影響，國際油價上周五（10日）呈現震盪走低的格局。根據路透社報導，由於伊朗不願在核計畫與開放荷莫茲海峽等議題進行退讓，導致周末的美伊談判無疾而終、不歡而散。油價示意圖。圖／AI生成

受到市場觀望美伊談判的影響，國際油價上周五（10日）呈現震盪走低的格局。根據路透社報導，由於伊朗不願在核計畫與開放荷莫茲海峽等議題進行退讓，導致周末的美伊談判無疾而終、不歡而散。美國總統川普表示，雖然會談「進展順利，且大部分內容都達成一致共識」，但雙方在伊朗核計劃問題仍有歧見。因此，即日起美國海軍將立即開始封鎖荷莫茲海峽，並將攔截所有在國際水域向伊朗支付過路費的船隻。

此外，美國軍方上周六（11日）表示，已開始為荷莫茲海峽的掃雷行動「創造條件」，兩艘美國軍艦正在通過這條重要水道。川普也表示，美國將很快開放荷莫茲海峽，並暗示其他國家正在提供幫助。另外，沙烏地阿拉伯表示，先前幾天受到伊朗衝突攻擊的東西輸油管道已恢復全部輸油能力，每日可輸送油量約為700萬桶。

根據美國有線電視新聞網（CNN）的報導，美國情報部門表示，近期中國大陸正準備在未來幾周內向伊朗交付新的防空系統。該媒體稱，有跡象顯示北京正在努力透過第三國轉運這些貨物，以掩蓋其來源。

街口投信表示，由於美國堅持伊朗不能擁有核子武器與開放荷莫茲海峽，因此只要伊朗不願在此議題上讓步，美伊雙方在短時間內恐難達成任何協議；後續若無法盡快進行第二輪談判，同時伊朗在核計畫與開放荷莫茲海峽等議題讓步，並換取美方的解除制裁與重建援助的話，美伊雙方恐將爆發更激烈的軍事衝突，並導致國際油價大幅走高。

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