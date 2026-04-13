中東局勢衝擊油價…立委提發1萬元「石油津貼」 主計總處回應了

中東衝突引發原物料上揚，恐進一步衝擊國內民生物價漲勢。國民黨立委羅明才13日在立法院財委會提案，主張政府應再次普發每人1萬元的「石油津貼」，並引用主計總處數據指出，此舉可望拉抬國內生產毛額（GDP）成長0.415個百分點。主計總處主計長陳淑姿回應，目前仍先以凍漲措施為主。

羅明才指出，近期萬物齊漲，從手搖飲到便當店，民生物價普遍調漲，手搖飲、滷肉飯、雞腿飯，連自助餐每樣菜色都漲了10元，讓一般民眾苦不堪言，而這波物價上漲並非民眾之錯，建議官方今年應再次普發每人1萬元的「石油津貼」。

針對普發現金對經濟的帶動效果。陳淑姿表示，根據主計總處評估，先前普發現金1萬元政策，對GDP的貢獻約為0.415個百分點。羅明才隨即表示，既然有此數據佐證，若今年再發一次萬元津貼，同樣能為GDP帶來0.415個百分點的挹注，既能救助民生又能拚經濟。他透露，目前已開始發起該津貼方案的連署，且「目前沒有人反對」。

國發會副主委高仙桂回答，台灣並非萬物齊漲，雖然外食費漲幅較高，但有些漲幅不見得是因美伊戰爭，還包含最低工資調漲等。且今年第1季消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，低於原先預估，顯示物價尚屬平穩。

對於立委提案發放「石油津貼」，陳淑姿表示，2,360億元的金額非常高，建議先從凍漲開始，由此降低發放現金的成本。