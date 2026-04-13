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星展馬鐵英提出4項關鍵觀點 台灣面臨能源系統挑戰

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
馬鐵英認為，台灣能源系統需改革以增強韌性。（本報資料照片）
馬鐵英認為，台灣能源系統需改革以增強韌性。（本報資料照片）

星展銀行今舉辦「2026年第二季經濟暨投資展望」記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英提出4項關鍵觀點：中東地緣政治是Q2至下半年的最大不確定因素，星展銀行有4項預測：1、AI動能可持續、2、關稅風險下降、3、台灣不致陷入停滯性通膨，但高成長低通膨格局受考驗，4、調整台灣CPI上修至1.9%、GDP維持7%。

馬鐵英認為，台灣能源系統需改革以增強韌性，現在仍高度依賴化石燃料（約80%至90%）再生能源雖增加，但主要抵消核能減少，未來仍需大幅降低對化石燃料的依賴。

馬鐵英強調，台灣未來需推動能源結構分散化：加快綠能或評估重啟核能，須政策權衡。

再生能源 中東

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