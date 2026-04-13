聽新聞
0:00 / 0:00
星展馬鐵英提出4項關鍵觀點 台灣面臨能源系統挑戰
星展銀行今舉辦「2026年第二季經濟暨投資展望」記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英提出4項關鍵觀點：中東地緣政治是Q2至下半年的最大不確定因素，星展銀行有4項預測：1、AI動能可持續、2、關稅風險下降、3、台灣不致陷入停滯性通膨，但高成長低通膨格局受考驗，4、調整台灣CPI上修至1.9%、GDP維持7%。
馬鐵英認為，台灣能源系統需改革以增強韌性，現在仍高度依賴化石燃料（約80%至90%）再生能源雖增加，但主要抵消核能減少，未來仍需大幅降低對化石燃料的依賴。
馬鐵英強調，台灣未來需推動能源結構分散化：加快綠能或評估重啟核能，須政策權衡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。