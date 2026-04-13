星展馬鐵英提出4項關鍵觀點 台灣面臨能源系統挑戰

受到市場觀望美伊談判的影響，國際油價上周五（10日）呈現震盪走低的格局。根據路透社報導，由於伊朗不願在核計畫與開放荷莫茲海峽等議題進行退讓，導致周末的美伊談判無疾而終、不歡而散。美國總統川普表示，雖然會談「進展順利，且大部分內容都達成一致共識」，但雙方在伊朗核計劃問題仍有歧見。因此，即日起美國海軍將立即開始封鎖荷莫茲海峽，並將攔截所有在國際水域向伊朗支付過路費的船隻。

2026-04-13 15:55