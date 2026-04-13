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立委建議普發石油津貼1萬元 主計長：先以油價凍漲為主

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣比照南韓發放「石油津貼」？立委建議每人發放1萬元補助以減輕民眾面臨萬物齊漲的負擔，主計長陳淑姿說先以油價凍漲為主。圖／本報資料照片
台灣比照南韓發放「石油津貼」？立委建議每人發放1萬元補助以減輕民眾面臨萬物齊漲的負擔，主計長陳淑姿說先以油價凍漲為主。圖／本報資料照片

美伊戰事談判破裂，美國總統川普揚言封鎖荷莫茲海峽，國際油價再度飆升，國民黨立委羅明才今日建議，政府可以考慮比照南韓發放「石油津貼」，建議發放每人1萬元的補助以減輕年輕人與民眾面臨萬物齊漲的負擔。

對此，主計長陳淑姿回應，相關政策仍需審慎評估，並強調應先從凍漲開始、穩定物價等措施著手。

主計總處、中央銀行、經濟部、國發會等相關部會今日至立院財委會就「中東衝突對能源、物價、民生與醫療物資供應及市場秩序之中長期影響與因應檢討，暨因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算執行情形」進行專題報告。

羅明才質詢時表示，目前萬物齊漲，只有薪水未漲，民眾苦哈哈，他已經提案石油津貼普發1萬元，目前正在連署中，可以降低年輕人負擔，「現在幾乎沒有人反對」，上次已經普發過，已經有過經驗，這次成本會比較低。

但國發會主委高仙桂表示，今年第一季消費者物價指數（CPI）僅上漲1.23%，比預估的1.38%還低，台灣並不是萬物齊漲，外食費的確是較高，但不見得是反映戰爭因素。陳淑姿也表示，若要政府普發1萬元，就要準備2360億元，金額很大，她認為先從凍漲開始，免去發放的程序。

油價

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