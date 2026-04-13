聽新聞
0:00 / 0:00
立委建議普發石油津貼1萬元 主計長：先以油價凍漲為主
美伊戰事談判破裂，美國總統川普揚言封鎖荷莫茲海峽，國際油價再度飆升，國民黨立委羅明才今日建議，政府可以考慮比照南韓發放「石油津貼」，建議發放每人1萬元的補助以減輕年輕人與民眾面臨萬物齊漲的負擔。
對此，主計長陳淑姿回應，相關政策仍需審慎評估，並強調應先從凍漲開始、穩定物價等措施著手。
主計總處、中央銀行、經濟部、國發會等相關部會今日至立院財委會就「中東衝突對能源、物價、民生與醫療物資供應及市場秩序之中長期影響與因應檢討，暨因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算執行情形」進行專題報告。
羅明才質詢時表示，目前萬物齊漲，只有薪水未漲，民眾苦哈哈，他已經提案石油津貼普發1萬元，目前正在連署中，可以降低年輕人負擔，「現在幾乎沒有人反對」，上次已經普發過，已經有過經驗，這次成本會比較低。
但國發會主委高仙桂表示，今年第一季消費者物價指數（CPI）僅上漲1.23%，比預估的1.38%還低，台灣並不是萬物齊漲，外食費的確是較高，但不見得是反映戰爭因素。陳淑姿也表示，若要政府普發1萬元，就要準備2360億元，金額很大，她認為先從凍漲開始，免去發放的程序。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。