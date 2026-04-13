中油：4艘油輪陸續運出 首艘估5月初抵台不影響調度

美伊戰事造成荷莫茲海峽運輸受阻，中油公司協調替代運輸路徑，4艘油輪將陸續運出。中油董事長方振仁表示，油輪從曼德海峽航行，第1艘預計5月初抵台；至於伊朗轟炸油管等變數，目前尚未影響中油調度。

方振仁日前表示，4月起陸續會有4艘油輪、共800萬桶原油從紅海運出，有助紓緩國內能源壓力。

立法院財政委員會今天邀集相關部會就「中東衝突對能源、物價、民生與醫療物資供應及市場秩序之中長期影響與因應檢討，暨因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算執行情形」進行專題報告，國民黨立委賴士葆關切能源議題，追問先前提到的4艘油輪，目前航行進度。

方振仁說明，第1艘預計5月初抵台，後面3艘估每個月抵達1艘。經濟部次長賴建信補充，中東戰事以來，經濟部每天開會，並假設荷莫茲海峽完全封閉的情境，從其他現貨市場、非中東地區調度，目前運作都正常，這2天也有天然氣靠港。

賴士葆指出，美國產油氣，是否規劃提高美國進口比例，賴建信表示，相關布局都有進行，目前美國進口比例約60%，不過美國油屬於低硫原油，而石油生產需要高硫與低硫原油摻配，因此需要進行相關調查。

賴士葆接著詢問，國際油價持續上漲，經濟部、中油是否對國內油價續採凍漲機制。賴建信說，持續關注油價變化，但因為價格變動非常劇烈，每週都有固定機制運作；也因為行政院祭出物價穩定措施，台灣沒有像其他國家的物價大幅波動。

賴建信強調，國內石油、天然氣目前都超過法定安全存量，石油為90天、天然氣11天，「我們都有超過」。

賴士葆也關切核電啟動時程，樂觀情境是否能於2027年運轉，台電總經理王耀庭說明，仍須經過核安會審查，審查時間無法掌握。