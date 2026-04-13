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中東戰火衝擊物價 主計長：5月重新評估全年 CPI

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處主計長陳淑姿。記者胡經周／攝影
主計總處主計長陳淑姿。記者胡經周／攝影

中東戰火牽動國內通膨壓力。受到美伊戰事引發國際油價波動影響，雖然第一季消費者物價指數（CPI）年增1.23%低於預期，但戰事造成生產與物流成本增加，轉嫁效應將在4月起逐步顯現。主計總處主計長陳淑姿表示，最新預估值將於5月公布。

立法院財政委員會13日邀請主計總處針對中東衝突影響進行報告。主計總處表示，今年2月底美以伊戰事爆發，帶動3月OPEC平均油價跳漲至每桶116.4美元，較2月大漲逾七成。根據主計總處模擬，在其他因素不變且業者立即完全轉嫁的假設下，國際油價每上漲10%，國內CPI漲幅將增加0.24個百分點。

為減緩國際能源波動衝擊，行政院穩定物價小組每週加開物價穩定工作臨時會報，除了汽柴油雙緩漲機制外，還有專案緩漲機制也至少吸收60％漲幅，並擴大汽柴油貨物稅減徵幅度至50％。

多重政策介入下，主計總處指出，3月CPI油料費較2月僅上漲6.5%，約為國際油價漲幅的9%，明顯低於2022年俄烏戰爭初期的25%。讓今年第1季CPI年增1.23%，低於原先預測的1.38%，顯示物價壓力已獲得有效控制。

主計總處分析，原先2月估計今年全年CPI為1.68%，但受到3月國內汽柴油價格調漲的遞延效應影響，預計將反映在4月CPI油料費上；此外，國際油價走高已波及國內塑化原料與外食業包材成本，並推升機票等運輸服務價格，戰事後續發展仍具極高不確定性，主計總處將持續觀察情勢，參酌國際機構的看法預測，納入5月最新的預測考量。

央行副總裁嚴宗大也指出，原本預估全年油價均價85美元，如果未來均價到100美元，會再上修CPI預測值。

此外，政府編列規模5,447億元「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」。依主計總處統計，截至今年3月底止，累計執行數已達2,908億元。包含財政部主管預算達2,500億元，已執行2,367億元；國防部主管編列預算數1,081 億元，已執行400萬元；經濟部則編列460億元，現已執行65億元等。

OPEC

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