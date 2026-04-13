匯率政策孰重？輸入性通膨v.s出口競爭 嚴宗大：近期以輸入性通膨為重

中東情勢衝擊國內物價壓力，引發輸入性通膨壓力，立委關切中央銀行近期匯率管理重點為何？央行副總裁嚴宗大指出，近期匯率政策重點在避免輸入性通膨，而不是出口競爭優勢，央行會透過穩定匯率，減輕輸入性通膨壓力。至於央行何時會調整貨幣政策？嚴宗大表示，過去央行會觀察消費者物價指數（CPI）年增率是否達到2%的通膨警戒線。

立法院財委會今天邀請主計總處、央行、國發會等相關部會就「中東衝突對能源、物價、民生與醫療物資供應及市場秩序之中長期影響與因應檢討，暨因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算執行情形」進行專題報告。

央行報告指出，近期受中東戰事等影響，推升國內進口原物料及商品成本，帶動國內進口物價走升。今年一至三月，以美元計價之進口物價年增率4.31%，惟因新台幣對美元匯率較去年同期升值，以新台幣計價之進口物價增幅縮小為0.33%，輸入性通膨壓力仍屬可控。

央行報告也明確點出，持續透過穩定匯率，減緩國際原物料價格上漲對國內物價的影響；另外，會密切關注中東戰事相關情勢變化，並蒐集經濟金融資料，採取妥適的貨幣政策因應

民進黨立委郭國文指出，之前央行外匯政策希望外資賣出股票後若不再買，趕快匯出，聽說現在央行擔心輸入性通膨，因此希望外資不要急著匯出以免新台幣貶值？

嚴宗大表示，外資資金自由進出，央行無法單向限制外資進出，央行原則仍是希望外資賣股後如果不匯出就得留在股市。他說，央行會判斷外資在台資金是否為長期，但是匯率政策除考慮外資流向外，也受國際美元走勢，外資也會判斷長期美元走勢，央行目的是維持新台幣穩定。

對於央行指出，穩定匯率有助進出口廠商報價與營運規劃，降低避險成本，也可抑制輸入性通膨與通膨預期升溫，郭國文詢問央行如何在兩者中選擇?

嚴宗大回答，「央行近期看的是避免輸入性通膨，而不是出口競爭優勢」。

民進黨立委劉書彬則援引央行書面報告，其中引用國際能源總署（IEA）評估這次美伊衝突導致荷姆茲海峽航運中斷的能源供給衝擊規模，大於1970年代兩次石油危機及2022年俄烏戰爭合計規模，詢問央行何時會調整貨幣政策？觀察重點為何？嚴宗大表示，觀察重點是國內物的通貨膨狀況，以過去來看，是以2%通膨警戒線，另外，整體國際金融情勢也會影響物變化，央行也會關注發展。