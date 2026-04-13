因應中東戰事平穩物價 主計總處：預算缺口近1,300億元

中東局勢動盪震盪全球能源市場，主計總處主計長陳淑姿13日透露，為因應中東戰事引發的油電與民生物資波動，經各部會盤點，預計需投入1,292億元支應各項平穩措施；由於原特別預算剩餘額度受限於法規無法直接挪用，可能需要用另立特別條例方式籌措財源。

立法院財政委員會13日邀請主計總處等相關單位，針對中東衝突的影響進行專案報告。立委李坤城質詢時指出，強化經濟韌性特別預算編列5,447億元，目前尚有約253億元的彈性額度，是否能直接投入中東戰事的應變補貼。

陳淑姿回應，關於這253億元的剩餘數，主計總處先前已與相關部會研議，但因該筆經費原意是應對美國關稅政策等特定用途，無法直接移作中東戰事補貼，若要動用這筆經費，必須另外進行條例修正，或是辦理追加減預算。

針對各部會到下半年度提出的缺口需求，陳淑姿統計，若現行各項穩定物價措施（如油價平穩機制、電價與氣體動漲、稅負減徵）繼續延長，初步估計需求規模達1,292億元。其中，經濟部轄下中油公司因吸收成本需741億元、台電合計約30億元，另包含交通部85億元及農業部56億元，金額遠遠超過現有的253億元剩餘數，財源顯然不足。

對於未來資金籌措，陳淑姿表示，由於總預算尚未通過，也無法追加預算，因此較有可能採取另立特別的方式運行，後續將由行政院衡酌業務單位需求後做最終裁示。

由於韓國政府宣布發放「高油價支援金」，多位立委詢問台灣是否比照辦理。國發會副主委高仙桂分析，台灣與韓國應對高油價的邏輯不同，韓國是採取事後補貼低收入戶，台灣則是採取源頭阻斷。她指出，台灣透過中油與台電在前端吸收成本，阻斷國際能源漲價向國內民生物價傳導，從第一季消費者物價指數（CPI（年增率僅1.23%來看，顯示源頭控管政策已見成效。