因應中東戰事提出特別條例？ 主計長不反對、規模要這麼多

去年美國祭出對等關稅，行政院提出5447億元特別預算因應，此次中東戰事衝擊國際油價及原物料價格，立委李坤城今日在立院財政委員會建議，行政院也編特別預算車，支應各部會各項因應措施。行政院主計總處主計長陳淑姿表示，目前各部會吸收減徵稅負約1292億元，規模近1300億元，如果各部會提出需求，可由行政院裁示。

立院財政委員會今日邀請行政院主計總處、中央銀行、國發會及經濟部、台電中油等相關單位首長，就「中東衝突對能源、物價、民生與醫療物資供應及市場秩序之中長期影響與因應檢討，暨因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算執行情形」進行專題報告，並備質詢。

中東戰爭持續至今，立委關切中油台電雖透過油價電價凍漲，一旦戰事持續更久，未來各單位還能有能力持續吸收？民進黨立委李坤城建議應比照去年美國關稅衝擊，再提出因應中東戰事衝擊的特別預算。

李坤城詢問，去年10月的因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算5447億元，其中有保留253億元彈性額度，這筆錢是否能用在目前面對中東戰事的各項平穩物價機制？

陳淑姿答詢指出，曾經有做過類似考慮，但是經討論後認為法令上不合規定，只能再追加預算，但目前連總預算都沒過，也沒辦法追加預算。

李坤城追加，目前各部會的平穩物價處理機制大約需要多少錢？若比照美國對等關稅做法，另訂特別條例提出特別預算，是否可行？

陳淑姿表示，目前包括中油、台電、交通部等各單位提出的平穩物價措施約1292億元，規模接近1300億元，如果要支應，可能要往訂特別預算處理，並進一步籌措財源。但這要各部會提出需求，再由行政院裁示。