影／內政部提捐贈社宅加碼容積獎勵 民團：將導致都市計畫法治瓦解

行政院長卓榮泰近期於立法院施政報告中，提出放寬都更1.5倍容積獎勵上限的新方向，內政部隨後快速提出《都市更新條例》修正草案，針對捐贈社會住宅加碼容積獎勵放寬至2倍。OURs都市改革組織、都市設計學會等專業民團今天表達反對假借推動社宅，卻行容積放水之實。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，此項重大政策變動，表面以推動社宅為號召，實質上卻是通案性地鬆動都市環境承載與空間治理原則，將導致都市計畫法治瓦解、公共設施超載並反噬都更推動進度，亦難有效增加社宅取得。

都市設計學會理事長梁豫漳說，這個修法會嚴重破壞都市密度、都市運作及都市穩定發展，容積率在都市計畫中作為管理都市發展計畫的工具，建立的基礎是由全體市民稅捐所支付的公共設施，屬於公共財，而非取之不盡的免費資源，我們不是反對社會住宅，而是通案提高上限將會產生巨大的開發量，對公共設施造成破壞性壓力，若不配合投資公設，都將增加全民負擔或大幅降低現有的生活品質，不利城市永續發展。