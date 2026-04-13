中東情勢影響瀝青供料 陳金德：目前柏油供應無虞

中東情勢引發國際原油及石化產品供應波動，連帶影響瀝青供料波動，衝擊公共工程。工程會主委陳金德今天指出，目前台塑化已調高煉製比例，銷售柏油的中塑公司仍有4萬5000噸的庫存，並停止國外契約供應商的需求，台灣中油也陸續在市場採購柏油現貨，優先供應國內，當前瀝青原料柏油供應無虞。

中東衝突持續，國際原油及石化產品供應波動不斷，台灣上游瀝青供應商自3月起採取出貨管制，工程會日前指出，目前透過「擴大材料監測、落實履約彈性、啟動物調機制、強化跨機關協調」4面向協助機關與廠商因應市場變動，且發布履約指引統一執行標準，協助機關等預算檢核與風險合理分配運用。

立法院交通委員會今天邀請陳金德業務報告並備質詢，民進黨立委徐富癸關切瀝青供應，陳金德指出，瀝青原料柏油大多來自中東，中東戰爭後進口的量較少，目前國內能製造柏油的只有台灣中油與台塑化，而原油來得少生產就少，生產出的瀝青就少，自然而然缺料、漲價，在此情形下，相關公共工程若涉及物價調整，廠商和在建工程機關可以合議物調、展延工期。

陳金德續指，據他了解，目前瀝青原料柏油供應已不是問題。目前台塑化已調高煉製比例，銷售柏油的中塑公司仍有4萬5000噸的庫存，並停止國外契約供應商的需求，1個月大概1萬公噸，台灣中油也陸續在市場採購柏油現貨，優先供應國內需求，他下午也將召集協商，了解各部會與相關供應商瀝青供應狀況。

國民黨立委邱若華關注瀝青漲幅，陳金德說，根據資料，北部漲幅約14％、中部10％、南部16％、東部13％，工程會已發函相關單位，可在合議情況下啟動物調機制；工程會副主委李怡德補充，瀝青混凝土價格至今年2月都差不多，3月出現波動，大約落在20％，近期將公布相關價格資訊。