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油價是否繼續凍漲？經濟部：每周進行檢討與調整

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院財委會今天舉行中東戰事對民生物資等影響進行專案報告，面對油價高漲是否引發通膨的疑慮，經濟部次長賴建信、中油董事長方振仁今天出席立法院財委會備詢時，賴建信一度拍拍方振仁表示辛苦了。記者潘俊宏／攝影
立法院財委會今天舉行中東戰事對民生物資等影響進行專案報告，面對油價高漲是否引發通膨的疑慮，經濟部次長賴建信、中油董事長方振仁今天出席立法院財委會備詢時，賴建信一度拍拍方振仁表示辛苦了。記者潘俊宏／攝影

美伊談判未能取得共識，美國總統川普揚言封鎖荷莫茲海峽引發油價上漲。國民黨立委賴士葆今天在財委會詢問經濟部次長賴建信、中油董事長方振仁面對國際油價高度不確定性，是否會繼續凍漲油價避免通膨，賴建信表示會依油價公式每周進行檢討與調整。

對於中東戰事是否升溫而引發通膨，立法院財委會今天邀主計總處、國發會、經濟部、衛福部等部會進行專案報告。賴士葆關切現在荷莫茲海峽又封鎖是否影響國內油品供應。方振仁表示，目前中油已有4艘油輪改道由紅海運出，第一艘正駛往曼德海峽，大約5月初可以運抵台灣，在全球搶油下，中油對全世界140多個產油地區，油品狀況都會掌握。

至於油價上漲恐會引發通膨疑慮，政府數度以凍漲方式避免通膨，賴士葆詢問若戰事升高是否會繼續凍漲油價。賴建信僅回應，會依油價公式每周進行檢討與調整。

經濟部次長賴建信（左）、中油董事長方振仁（右）今天出席立法院財委會備詢，面對立委詢問是否會繼續凍漲油價避免通膨，賴建信表示，會依油價公式每周進行檢討與調整。記者潘俊宏／攝影
經濟部次長賴建信（左）、中油董事長方振仁（右）今天出席立法院財委會備詢，面對立委詢問是否會繼續凍漲油價避免通膨，賴建信表示，會依油價公式每周進行檢討與調整。記者潘俊宏／攝影

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