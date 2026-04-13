採購法暫緩修法 工程會：年底前凝聚共識再預告

工程會暫緩推動《政府採購法》修正後，修法進度備受關注。工程會主委陳金德13日表示，採購法修正已醞釀多時，目前仍在持續凝聚各界共識，預計於今年底前重新預告修法草案，盼在兼顧效率與監督下，防堵不良廠商投機得標。

工程會去年11月曾預告修法，其中備受關注的重點之一，是擬鬆綁現行公開招標須達3家合格廠商投標才能開標的限制。工程會當時指出，部分案件實際僅有1至2家廠商具備承作能力，卻因未達3家門檻而被迫流標，導致機關須重複公告，影響整體採購效率。

立法院交通委員會今邀請工程會進行業務報告，國民黨立委魯明哲關切修法進度。陳金德回應，工程會在修法前已函詢各採購機關，多數並無反對意見，相關公協會亦未提出重大異議，整體而言支持聲音居多。然而，修法後續卻被外界聚焦於「三家改一家」議題，甚至出現圖利廠商、放寬標準的質疑，「相關指責過於嚴重」。

陳金德指出，與其在意見分歧下強行推動，不如回到制度面再行檢討與溝通。他坦言，「三家改一家」確實可能在制度上產生部分風險，例如留下制度缺口，或讓不當操作空間增加，因此有必要進一步審慎評估。

他強調，本次採購法修正內容相當廣泛，許多條文亦來自立法院建議，若僅聚焦單一爭議點，將忽略整體制度優化的初衷。基於此，工程會決定暫緩推動，改為持續蒐集各界意見，力拚在年底前完成整體檢討並重新預告。

此外，陳金德也提到，此次修法另一重點在於擴大廠商停權範圍，藉以解決「不良廠商」問題，包括過去透過公司更名，或同一自然人設立多家公司規避限制等情形。未來將透過制度設計，全面封堵相關漏洞，避免業者以不當手段取得標案。

陳金德表示，工程會將持續與立法院溝通，期盼在取得共識後推動修法，強化採購制度健全發展，同時兼顧公平競爭與公共利益。