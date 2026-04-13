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嚴宗大：央行貨幣政策以2%通膨率 作為警戒線

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中央銀行副總裁嚴宗大今天在立法院備詢時表示，央行貨幣政策調整的決策主要依據，是對國內物價通膨的觀察。 過往通常以2%通膨率作為警戒線。

立委劉書彬質詢時指出，央行報告指出IEA、OECD、IMF、World Bank等認為當前中東動盪的嚴重性已超過兩次石油危機與俄烏戰爭的總和。在在此背景下，央行如何採取「妥適貨幣政策」？

副總裁嚴宗大指出，央行貨幣政策核心關注指標為國內物價的通膨情況，並以2%作為警戒線。此外，央行也會持續關注國際經濟金融情勢對金融與物價的影響。

根據中央銀行書面報告，近期主要國際機構均示警本次能源危機情勢嚴峻，宜審慎因應潛在衝擊。四大國際機構觀點如下:

(1) 國際能源總署(IEA)：本次美伊衝突導致荷姆茲海峽航運中斷的能源供給衝擊規模，大於1970年代兩次石油危機及2022年俄烏戰爭之合計規模。

(2) 經濟合作暨發展組織(OECD)：若中東戰事延長導致能源價格長期居高，將大幅推升企業成本並延長通膨壓力，不利全球經濟成長。

(3) 國際貨幣基金(IMF)：中東衝突恐導致全球經濟高通膨、低成長，並將上調全球通膨率預測值與下修經濟成長率預測值。

(4) 世銀(World Bank)：國際油價居高將使東亞國家面臨通膨上揚與經濟成長放緩之雙重壓力。

立法院 俄烏戰爭 中東

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