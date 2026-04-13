寬量投資論壇4月14日新加坡登場 43家台企參與創新高

金融顧問機構寬量國際（QIC）將於4月14日起，在新加坡舉辦第19屆QIC CEO Week投資論壇，共有創紀錄的43家台灣企業董事長與高階決策團隊參加。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基透過新聞稿表示，此次論壇是寬量國際與工研院生醫與醫材研究所、台北搖籃計畫（AAMA Taipei）共同合作，以「AI,Biotech, and Beyond」為主題。

李鴻基指出，參與論壇的國際機構投資人總管理資產超過20兆美元（約新台幣635兆元），這不僅是一場投資論壇，更是具備「隱形冠軍」條件的台灣企業，展現技術護城河、優化股東結構以及對接國際投資機構的最佳舞台。

寬量國際過去14年已舉辦18屆CEO Week，累計促成超過200家台灣企業與超過3萬人次國際專業投資人進行深度交流。

參與第19屆QIC CEO Week的43家台灣企業，涵蓋新經濟、生技醫療、半導體、再生能源、人工智慧（AI）、雲端服務、金融服務與消費產業等核心領域，名單包括臻鼎-KY、穩懋、長聖、中裕新藥等知名企業。