富邦65周年、從內省到勇往前行 蔡明忠：用正向力量與社會共好

走過65周年，富邦集團董事長蔡明忠期許，富邦能在變動的世界裡，成為一股穩定而正向的力量。 圖／聯合線上拍攝

65年，是一家企業在時代洪流中持續前行的時間刻度，也是在每次挑戰中突圍所累積的底蘊厚度。

2026年，富邦集團迎來65周年，在全球局勢劇烈變動的當下，地緣政治升溫、AI人工智慧浪潮席捲各產業，企業面臨的經營環境，遠比過去任何時刻都更加複雜與艱辛。

「我們自己一定要好，才有辦法跟社會共好。」對於富邦集團董事長蔡明忠來說，企業能夠長久經營，關鍵不在於從未犯錯，而是在面對錯誤與挫折時，是否願意誠實面對並重新修正方向；而這份內省的力量，源於父親蔡萬才總裁訂下的「誠信、勤儉、謙和」三信條，也是富邦能在不同時代持續與社會共好的初心。

走過65周年，蔡明忠更在意的，是富邦能在變動的世界裡，成為一股穩定而正向的力量，並同樣把期待放在企業與每一個人身上，因為在充滿不確定性的時代裡，唯有保持信念與方向，才能在一次次的挑戰中，勇往前行。

「把自己成為改變世界的正向力量。」

回望富邦茁壯歷程 成長、遺憾與不斷修正的路

回望這段漫長歷程，富邦集團董事長蔡明忠不僅看到企業規模的擴張，也看到時間帶來的沉澱與反思。「一轉眼，我也在富邦工作了45年了。」1981年從美國回到台灣時，正值富邦準備迎接20周年。

那一年，年輕的蔡明忠在美國過得很愜意，工作、生活也很穩定，然而，一通來自父親蔡萬才總裁的電話，徹底改變他的生命軌跡；電話那頭，父親開門見山地說「馬上要慶祝20周年了，是不是你該回來了？」也從此踏上與富邦發展緊密交織的人生。

這段往事，為富邦65周年增添濃厚的人文色彩，蔡明忠坦率地說，這45年間，有很多值得懷念與高興的時刻，但回頭看，也難免有遺憾。「很多時候也會覺得，我們犯了不少錯，錯失了一些機會，讓公司本來可能比今天還要更強壯。」

不過，這種不斷追求進步的危機感，正是富邦能從一間10人的小公司，成長為今日跨國集團的內在動能。

抓住每一次轉折 富邦在變局中累積實力

富邦的成長，與台灣金融市場的開放歷程密不可分。「我們很幸運，掌握了台灣第一次開放保險市場的契機。」蔡明忠回憶，當年政府開放民營保險業，富邦成為台灣第一家民營保險公司，為日後的金融版圖奠定基礎。

隨後，台灣逐步開放金融市場，證券業、銀行業接連開放，金融產業進入百花齊放的時代。「當時券商從原來的26家變成上百家，我們抓住這個契機成立富邦證券。」90年代初期，新銀行開放，金融市場競爭迅速升溫，富邦當時在銀行、保險與投信等領域全面布局，逐步形成完整的金融服務體系。

在這段發展過程中，富邦也導入企業識別系統（CIS），這在當時的金融圈是一項創舉，「很多人以為企業識別只是Logo，其實最重要的是『理念識別(mind identity)』，也就是企業的理念與定位。」而富邦當時為自己設定的目標，是成為一間能提供全面性金融服務的「金融百貨公司」，提供客戶「一次購足」的服務。

緊接著，1997年的亞洲金融風暴與1998年的本土金融風暴，對許多企業而言都是巨大考驗，富邦也不例外。

富邦的成長，與台灣金融市場的開放歷程密不可分，富邦證券於1988年成立。 圖／富邦金控提供

蔡明忠不諱言，那段時間集團受到的衝擊不小，但危機也帶來新的轉折。「隔年花旗銀行入股富邦，投資5億美元，取得15%股份。」這筆投資不僅強化資本，也讓富邦在亞洲市場的能見度大幅提升。

隨後，《金融控股公司法》通過，台灣金融產業進入整合時代。對富邦而言，這幾乎是一個水到渠成的機會，「很多人說金控法是為富邦量身訂做的，因為我們早就建立金融百貨的雛形。」

在金控架構下，富邦逐步完成金融版圖，銀行、人壽與證券三大事業體同步壯大，之後透過合併台北銀行，富邦銀行進一步擴大規模。

跨界布局也在同步展開。2000年代初期，富邦入主台灣大哥大，從金融跨足電信產業，開啟數位匯流的新布局；2008年全球金融風暴期間，富邦併購ING安泰人壽，讓人壽事業快速成長，近年富邦再完成台灣首宗「金金併」，合併日盛金控，進一步擴大金融版圖。

回顧這些關鍵決策，蔡明忠認為，富邦能走到今天，很重要的原因是始終把握市場轉折點。

富邦集團董事長蔡明忠認為，富邦能走到今天，很關鍵的原因是始終把握市場轉折點。 圖／聯合線上拍攝

堅定企業核心價值及定位 在AI浪潮中勇往前行

如果說過去金融市場的開放改變產業格局，那麼當前的AI人工智慧浪潮，則正在重新定義企業競爭。

「現在最熱門的字眼就是AI。」蔡明忠表示，許多企業都感受到前所未有的壓力，「好像進入了『萬物皆AI』的時代，每個企業都很焦慮，深怕自己抱AI抱得不夠緊，就會被顛覆。」

然而，在科技浪潮的變局中，他更強調企業核心價值及定位的重要性，「才能在風浪中穩住我們的舵，勇往前行。」

而富邦的經營理念一直圍繞著三信條「誠信、勤儉、謙和」。蔡明忠透露一個鮮為人知的故事，這三信條最初由父親蔡萬才總裁訂定時，中間不是勤儉其實是「勤勉」，但在本土金融風暴時，蔡萬才總裁痛定思痛，認為當時集團會受損嚴重，是因為風險管理做得太差，因此將「勉」改成了「儉」。

《金融控股公司法》通過，台灣金融產業進入整合時代。富邦當時在銀行、保險與投信等領域早已全面布局，很早將企業定位成全面性金融服務的「金融百貨公司」，提供客戶「一次購足」的服務。 圖／富邦金控提供

「很多人以為『儉』只是節省成本，但我認為最重要的是管理好風險。」

2020年全球疫情爆發，防疫保單造成巨大理賠壓力，富邦產險賠付金額接近900億元。蔡明忠坦言，「如果不是有富邦金控這個富爸爸，一般產險公司賠個300億可能就像魚一樣翻肚子了。」

這次事件讓富邦重新檢視風險管理，「即使我們天天在講三信條，但如果執行不到位，就會付出代價。」蔡明忠認為，這是珍貴的一課，未來碰到風暴時能把損害降到最低，現在富邦許多內部集會都會從重申三信條開始，希望讓每位同仁都記住風險管理的重要，不僅是 深刻的自省與檢討，更是一場企業文化根基的重建。

從脫碳到育才 富邦把「社會共好」化為行動

除了金融與科技變局，氣候變遷也成為企業的重要議題，富邦從早期就對內進行節能減碳，每棟辦公大樓，舉辦綠化和節能競賽，以每年節省電費10%為目標。對外與臺大風險管理中心、中研院等單位合作，長期關注替代能源的發展，例如去碳燃氫、海洋能與地熱等技術。

甚至在富邦60周年時，富邦集團就率先提出「Run For Green®」倡議，希望透過運動與環保的結合，讓更多人參與減碳行動。「氣候變遷的速度太快，如果我們不跑快一點，是追不上暖化的。」蔡明忠說，Run For Green®的概念其實很簡單，鼓勵民眾透過跑步累積里程，而富邦依據里程數種樹，讓健康行動轉化為環境貢獻。

「跑步讓個人更健康，而種樹讓地球更健康，這就是共好，互利共榮，做到雙贏。」

Run For Green™鼓勵民眾透過跑步累積里程，而富邦依據里程數幫你種樹。圖為富邦集團董事長蔡明忠（中）完賽台北馬半程馬拉松。 圖／富邦金控提供

談到企業長期發展，蔡明忠認為最重要的仍然是人才，他回憶到，父親蔡萬才早年就說過，保險業沒有實體產品，「只是一張紙、一支筆、一個簽名」，真正的核心是人。

「企業能夠經營到65年，跟長期重視人才很有關。」

富邦期勉成為真正與社會「共好」的企業，因此長期投入人才培育，從選才、育才到留才建立完整制度。其中最具代表性的活動之一，就是長年舉辦的「富邦演說秀」競賽，透過訓練方式，讓員工能夠清楚表達產品價值與服務理念。

在福利制度上，富邦也投入大量資源，希望打造更友善的工作環境，在生育補貼與育兒支持方面，提供優厚的條件，「我們希望能幫助解決台灣低出生率的問題。」從育嬰假、陪產假到育兒補貼，公司都希望讓年輕員工在家庭與工作之間找到平衡。

立足台灣、放眼世界 一起成為改變世界的正向力量

談到富邦集團的未來，蔡明忠的目光不只放在台灣，「台灣市場競爭非常激烈，要追求更高成長其實不容易；期許富邦下一個65年，能夠真正成為亞洲一流的金融機構。」目前在兩岸三地已有布局，人壽事業進入越南與韓國，銀行業務則拓展到東南亞、澳洲、日本，這些據點都是未來成長的重要基礎。

富邦在亞洲已有布局，2015年取得韓國現代人壽股權，是台灣首家進軍東北亞壽險業者。 圖／富邦金控提供

對於新世代年輕人的期許，1981年回台灣時的蔡明忠，也曾是一名對未來充滿期待但也難免徬徨的青年，如今，他想對現在的年輕人說，永遠要「把自己成為改變世界的正向力量」。

「這聽起來很形而上，但如果你沒有中心思想、願景與信念，很多事情是做不到的。」蔡明忠語重心長地叮囑，年輕人必須看得遠、看得大、看得高，才有辦法在日常瑣碎、一步一腳印的生活中，堅持走在正確的道路上。

蔡明忠的這45年，是從父親蔡萬才的召喚開始，也在一次次的失敗、反思與跨越中，與富邦集團走出一條屬於自己的路；65周年不是終點，而是一個帶著「共好」理念，繼續用正向力量前行的新起點。

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